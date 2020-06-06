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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1361136213631364>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Бывший сотрудник ВОЗ рассказывает зачем вообще нужна эта организация https://m.youtube.com/watch?v=s5mli8a1ooc
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:01

Пенсионер

Вмешаюсь в ваши фантазии.а вы расписдяй. кот все и всё пох.Кот начхал на окружающих и думает только о себе и том. что ему вагодно.Таких нужно брать за ноги и бить головой об асфальт. :mrgreen:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:05

  freeze написав:
  Hotab написав:Потому что у нас не Спарта, жить достойны все.


Хорошо сказали.
В Мемориз записываю :D

Я иными словами такое же мнение высказывал не раз.крайне удивляюсь. что существую другие мнения.Видимо воспитание в совке. однако. лучше было. чем сейчас.Находятся конечно юристы с молдаванами извращенные сидящие в танках(ой нет. в тракторах, тот такой же)Но для нормального адекватного человека, то, что написал Хотаб это норма жизни, не требующая ни доказательств ни обсуждений.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 14:19

В Монако князь Альбер решил протестировать всех поголовно. Уже протестировано 41 % всего наличного населения.
Украина по тестирования на почётном 103 месте в мире - 0,09 % :mrgreen:
А в Европе на втором месте с конца.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:17

freeze , я думаю и смысла нет. Когда начнется самозатухание (через год) , значит есть иммунитет))).
И все равно не понятно, почему нет массовых смертей. Мы настолько "молодая" нация, что стариков долгожителей нет? Или они в глубокой изоляции и не заражаются??
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 16:38

  Hotab написав:freeze , я думаю и смысла нет. Когда начнется самозатухание (через год) , значит есть иммунитет))).
И все равно не понятно, почему нет массовых смертей. Мы настолько "молодая" нация, что стариков долгожителей нет? Или они в глубокой изоляции и не заражаются??


Довгожителі є, але їх шанси на виживання збільшуються від глибокої ізоляції. Недавно в нас померла мати відомої шахістки часів 80-х, маючи 102.90річних більше ніж сторічних зрозуміло. Є вони.

А в плані тестування до самозатухання чекати не треба. Тестування таки потрібне і плр і ті які визначають що є вже антитіла. Потрібно щоби матия кусь стратегію щоби не ширилося і що не менш важливо переконати великий відсоток тих, які усе заперечують і тим самим ризикують не лише своїм але й чужим життям.

До прикладу в Львові закрита на карантин така лікарня як кардіоцентр, через 9 хворих і невідомо ще скільки контактних лікарів. І це проблема бє вже не лише по інфекційних, а по сердечниках. Бо звужуютсья можливості лікування і надання допомоги.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 19:21

  ЛАД написав:
  ЯЧитатель написав:
  varlo написав:https://nszu.gov.ua/covid/dashboard

Шикарная штучка... (Я про саму идею, а не о кошмарном исполнении. Можно смотреть по возрастам, полам и т.д.), но есть одно "НО": цифры от балды. Сверял заболевших по дням за этот месяц (итого по стране) с worldometers - не совпадает.
....

Хм, действительно не совпадают. Не совпадает и количество подтвержденных случаев на каждую дату и количество смертей за день. Интересненько. Причём, на сегодняшний день цифры совпадают (отличиями на 1-2 человека можно пренебречь).
Спасибо, что обратили внимание.
Посмотрим, как дальше будет. И интересно было бы услышать обьяснения от НСЗУ.

Я так подумал (по моему райцентру ведь в итоге совпало, даже заболевшего вчера в 22:00 там сегодня уже отобразили), что может быть в базу данных, из которой эти все данные для визуализации тянутся - попадало одной датой, а в мир отдавалось другой датой (как например сейчас подается утром информация "за вчера"). Поэтому раз итоги [почти] совпадают, то мой первоначальный порыв "цифры от балды" был неверным. varlo отличную ссылку дал!
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:50

  freeze написав:
  Hotab написав:Потому что у нас не Спарта, жить достойны все.


Хорошо сказали.
В Мемориз записываю :D

Мне не нравится. Больше нравится. Достойно жить достойны все.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:52

  Пенсионер написав:
  freeze написав:
  Hotab написав:Потому что у нас не Спарта, жить достойны все.


Хорошо сказали.
В Мемориз записываю :D

Мне не нравится. Больше нравится. Достойно жить достойны все.


Тогда у вас практически известный диалог получится.
Из известного фильма.

- Жить хорошо :D
- А хорошо жить еще лучше :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:И все равно не понятно, почему нет массовых смертей. Мы настолько "молодая" нация, что стариков долгожителей нет? Или они в глубокой изоляции и не заражаются??
прежде, чем удивляться малому количеству смертей, надо быть уверенным, что есть большое количество заражений.
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