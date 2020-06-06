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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1361136213631364

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пенсионер написав:
  freeze написав:
  Hotab написав:Потому что у нас не Спарта, жить достойны все.


Хорошо сказали.
В Мемориз записываю :D

Мне не нравится. Больше нравится. Достойно жить достойны все.


А вот тут не могу согласится. Не все
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:55

  Proofy написав:
  adeges написав:Наконец бл-кий ВОЗ сказал, что маски нужны
https://www.theguardian.com/world/2020/ ... s-over-60s
вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем.
И то если не могут социально дистанцироваться.
.....

Цитата из ссылки:
В соответствии с новыми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения люди старше 60 лет или имеющие проблемы со здоровьем должны носить маску медицинского уровня, когда они отсутствуют, и они не могут дистанцироваться друг от друга, в то время как все остальные должны носить маску из трех слоев ткани.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:05

  juristkostya написав:
  Hotab написав:И все равно не понятно, почему нет массовых смертей. Мы настолько "молодая" нация, что стариков долгожителей нет? Или они в глубокой изоляции и не заражаются??
прежде, чем удивляться малому количеству смертей, надо быть уверенным, что есть большое количество заражений.

Хорошо. Согласен.
Такая формулировка устроит - почему нет большого количества заражённых и, соответственно, большого количества смертей?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:07

  ЛАД написав:
  Proofy написав:
  adeges написав:Наконец бл-кий ВОЗ сказал, что маски нужны
https://www.theguardian.com/world/2020/ ... s-over-60s
вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем.
И то если не могут социально дистанцироваться.
.....

Цитата из ссылки:
В соответствии с новыми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения люди старше 60 лет или имеющие проблемы со здоровьем должны носить маску медицинского уровня, когда они отсутствуют, и они не могут дистанцироваться друг от друга, в то время как все остальные должны носить маску из трех слоев ткани.

не понимаю, почему не пользоваться первоисточником... появится на сайте - будем говорить, что "ВОЗ поменял свою позицию".

На сегодня там последние рекомендации от 6 апреля:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331693
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:13

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  Hotab написав:И все равно не понятно, почему нет массовых смертей. Мы настолько "молодая" нация, что стариков долгожителей нет? Или они в глубокой изоляции и не заражаются??
прежде, чем удивляться малому количеству смертей, надо быть уверенным, что есть большое количество заражений.

Хорошо. Согласен.
Такая формулировка устроит - почему нет большого количества заражённых и, соответственно, большого количества смертей?

а откуда вы знаете, что нет большого числа заражений?
Тестированием охвачено аж 0,09% населения (данные в этой теме чуть выше).
Моделировать что-либо на такой базе невозможно.

Лично моё мнение, в принципе, не секрет: заражённых, может, и немало, но реальная опасность болезни очень невелика, процент летальности конкретно в связи с этим вирусом мизерный.
Все огромные страшные цифры мировой статистики запросто объясняются смешиванием "умер от короновируса" и "умер с короновирусом".
juristkostya
 
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