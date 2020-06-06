вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем. И то если не могут социально дистанцироваться. .....
Цитата из ссылки:
В соответствии с новыми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения люди старше 60 лет или имеющие проблемы со здоровьем должны носить маску медицинского уровня, когда они отсутствуют, и они не могут дистанцироваться друг от друга, в то время как все остальные должны носить маску из трех слоев ткани.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем. И то если не могут социально дистанцироваться. .....
Цитата из ссылки:
В соответствии с новыми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения люди старше 60 лет или имеющие проблемы со здоровьем должны носить маску медицинского уровня, когда они отсутствуют, и они не могут дистанцироваться друг от друга, в то время как все остальные должны носить маску из трех слоев ткани.
не понимаю, почему не пользоваться первоисточником... появится на сайте - будем говорить, что "ВОЗ поменял свою позицию".
Hotab написав:И все равно не понятно, почему нет массовых смертей. Мы настолько "молодая" нация, что стариков долгожителей нет? Или они в глубокой изоляции и не заражаются??
прежде, чем удивляться малому количеству смертей, надо быть уверенным, что есть большое количество заражений.
Хорошо. Согласен. Такая формулировка устроит - почему нет большого количества заражённых и, соответственно, большого количества смертей?
а откуда вы знаете, что нет большого числа заражений? Тестированием охвачено аж 0,09% населения (данные в этой теме чуть выше). Моделировать что-либо на такой базе невозможно.
Лично моё мнение, в принципе, не секрет: заражённых, может, и немало, но реальная опасность болезни очень невелика, процент летальности конкретно в связи с этим вирусом мизерный. Все огромные страшные цифры мировой статистики запросто объясняются смешиванием "умер от короновируса" и "умер с короновирусом".