вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем. И то если не могут социально дистанцироваться. .....
Цитата из ссылки:
В соответствии с новыми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения люди старше 60 лет или имеющие проблемы со здоровьем должны носить маску медицинского уровня, когда они отсутствуют, и они не могут дистанцироваться друг от друга, в то время как все остальные должны носить маску из трех слоев ткани.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем. И то если не могут социально дистанцироваться. .....
Цитата из ссылки:
В соответствии с новыми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения люди старше 60 лет или имеющие проблемы со здоровьем должны носить маску медицинского уровня, когда они отсутствуют, и они не могут дистанцироваться друг от друга, в то время как все остальные должны носить маску из трех слоев ткани.
не понимаю, почему не пользоваться первоисточником... появится на сайте - будем говорить, что "ВОЗ поменял свою позицию".
Hotab написав:И все равно не понятно, почему нет массовых смертей. Мы настолько "молодая" нация, что стариков долгожителей нет? Или они в глубокой изоляции и не заражаются??
прежде, чем удивляться малому количеству смертей, надо быть уверенным, что есть большое количество заражений.
Хорошо. Согласен. Такая формулировка устроит - почему нет большого количества заражённых и, соответственно, большого количества смертей?
а откуда вы знаете, что нет большого числа заражений? Тестированием охвачено аж 0,09% населения (данные в этой теме чуть выше). Моделировать что-либо на такой базе невозможно.
Лично моё мнение, в принципе, не секрет: заражённых, может, и немало, но реальная опасность болезни очень невелика, процент летальности конкретно в связи с этим вирусом мизерный. Все огромные страшные цифры мировой статистики запросто объясняются смешиванием "умер от короновируса" и "умер с короновирусом".
juristkostya написав:Все огромные страшные цифры мировой статистики запросто объясняются смешиванием "умер от короновируса" и "умер с короновирусом".
Умер от сопутствующего заболевания (с которым бы ещё десяток лет жил или больше)обострённого вирусом короны В рашке таких не пишут в жертвы короны По сути разницы умер от короны или с короной которая обострила хронику как бы нет.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:По сути разницы умер от короны или с короной которая обострила хронику как бы нет.
разница принципиальная. В случае с диабетом и гриппом причиной смерти пишут диабет. Это вполне устоявшаяся практика. Если мы хотим сравнить опасность короны с гриппом, мы должны придерживаться тех же подходов: они сложились десятилетиями и по ним мы оцениваем опасность гриппа. В противном случае статистика покажет, что корона намного смертельнее гриппа, но этот вывод будет вызван не фактической опасностью болезни, а всего лишь изменением методологии оценки. Фактически, получим самообман за свои же деньги.
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 06 чер, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:По сути разницы умер от короны или с короной которая обострила хронику как бы нет.
В принципе будет логично. Если человек начал кашлять, поднялась температура, ему диагностировали коронавирус и он умер, то дальше уже не интересно что там у умершего было в добавок диабет, заболевание крови или легких, можно смело записывать в жертвы коронавируса. Если человек типа нашего негритянского брата Флойда пошел на дело распространять фальшивые купюры, имея диагноз коронавирус, то его вряд ли и записали в жертвы эпидемии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Proofy написав:вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем. И то если не могут социально дистанцироваться.
серьезно? там так написано? или там написано что-то другое? рекомендую вчитаться...
зы в офисе пробовали социально дистанциироваться, в опен спейс? или в троллейбусе? ззы живете один, с родителями и родственниками 50+ не общаетесь? возраст до 30? тогда у вас нет необходимости в маске - если заразитесь, да еще бессимптомно - о чем даже не узнаете, вы просто заразите кучу других людей, до которых вам дела нет. кто-то из них станет инвалидом, кто-то умрет. но это их проблема, не ваша
И че ? проблемы бедных и онкобольных и других здесь никого не волновали ! чего мне волноваться за коронавирус ?