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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1362136313641365>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пенсионер написав:
  freeze написав:
  Hotab написав:Потому что у нас не Спарта, жить достойны все.


Хорошо сказали.
В Мемориз записываю :D

Мне не нравится. Больше нравится. Достойно жить достойны все.


А вот тут не могу согласится. Не все
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:55

  Proofy написав:
  adeges написав:Наконец бл-кий ВОЗ сказал, что маски нужны
https://www.theguardian.com/world/2020/ ... s-over-60s
вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем.
И то если не могут социально дистанцироваться.
.....

Цитата из ссылки:
В соответствии с новыми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения люди старше 60 лет или имеющие проблемы со здоровьем должны носить маску медицинского уровня, когда они отсутствуют, и они не могут дистанцироваться друг от друга, в то время как все остальные должны носить маску из трех слоев ткани.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:05

  juristkostya написав:
  Hotab написав:И все равно не понятно, почему нет массовых смертей. Мы настолько "молодая" нация, что стариков долгожителей нет? Или они в глубокой изоляции и не заражаются??
прежде, чем удивляться малому количеству смертей, надо быть уверенным, что есть большое количество заражений.

Хорошо. Согласен.
Такая формулировка устроит - почему нет большого количества заражённых и, соответственно, большого количества смертей?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:07

  ЛАД написав:
  Proofy написав:
  adeges написав:Наконец бл-кий ВОЗ сказал, что маски нужны
https://www.theguardian.com/world/2020/ ... s-over-60s
вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем.
И то если не могут социально дистанцироваться.
.....

Цитата из ссылки:
В соответствии с новыми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения люди старше 60 лет или имеющие проблемы со здоровьем должны носить маску медицинского уровня, когда они отсутствуют, и они не могут дистанцироваться друг от друга, в то время как все остальные должны носить маску из трех слоев ткани.

не понимаю, почему не пользоваться первоисточником... появится на сайте - будем говорить, что "ВОЗ поменял свою позицию".

На сегодня там последние рекомендации от 6 апреля:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331693
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:13

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  Hotab написав:И все равно не понятно, почему нет массовых смертей. Мы настолько "молодая" нация, что стариков долгожителей нет? Или они в глубокой изоляции и не заражаются??
прежде, чем удивляться малому количеству смертей, надо быть уверенным, что есть большое количество заражений.

Хорошо. Согласен.
Такая формулировка устроит - почему нет большого количества заражённых и, соответственно, большого количества смертей?

а откуда вы знаете, что нет большого числа заражений?
Тестированием охвачено аж 0,09% населения (данные в этой теме чуть выше).
Моделировать что-либо на такой базе невозможно.

Лично моё мнение, в принципе, не секрет: заражённых, может, и немало, но реальная опасность болезни очень невелика, процент летальности конкретно в связи с этим вирусом мизерный.
Все огромные страшные цифры мировой статистики запросто объясняются смешиванием "умер от короновируса" и "умер с короновирусом".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:Все огромные страшные цифры мировой статистики запросто объясняются смешиванием "умер от короновируса" и "умер с короновирусом".

Умер от сопутствующего заболевания (с которым бы ещё десяток лет жил или больше)обострённого вирусом короны
В рашке таких не пишут в жертвы короны
По сути разницы умер от короны или с короной которая обострила хронику как бы нет.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:По сути разницы умер от короны или с короной которая обострила хронику как бы нет.

разница принципиальная.
В случае с диабетом и гриппом причиной смерти пишут диабет. Это вполне устоявшаяся практика.
Если мы хотим сравнить опасность короны с гриппом, мы должны придерживаться тех же подходов: они сложились десятилетиями и по ним мы оцениваем опасность гриппа.
В противном случае статистика покажет, что корона намного смертельнее гриппа, но этот вывод будет вызван не фактической опасностью болезни, а всего лишь изменением методологии оценки. Фактически, получим самообман за свои же деньги.
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 06 чер, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:По сути разницы умер от короны или с короной которая обострила хронику как бы нет.


В принципе будет логично.
Если человек начал кашлять, поднялась температура, ему диагностировали коронавирус и он умер, то дальше уже не интересно что там у умершего было в добавок диабет, заболевание крови или легких, можно смело записывать в жертвы коронавируса.
Если человек типа нашего негритянского брата Флойда пошел на дело распространять фальшивые купюры, имея диагноз коронавирус, то его вряд ли и записали в жертвы эпидемии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:49

  adeges написав:
  Proofy написав:вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем.
И то если не могут социально дистанцироваться.


серьезно? там так написано? или там написано что-то другое? рекомендую вчитаться...

зы в офисе пробовали социально дистанциироваться, в опен спейс? или в троллейбусе?
ззы живете один, с родителями и родственниками 50+ не общаетесь? возраст до 30? тогда у вас нет необходимости в маске - если заразитесь, да еще бессимптомно - о чем даже не узнаете, вы просто заразите кучу других людей, до которых вам дела нет. кто-то из них станет инвалидом, кто-то умрет. но это их проблема, не ваша


И че ? проблемы бедных и онкобольных и других здесь никого не волновали !
чего мне волноваться за коронавирус ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  Ukrainian написав:По сути разницы умер от короны или с короной которая обострила хронику как бы нет.

разница принципиальная.
В случае с диабетом и гриппом причиной смерти пишут диабет. Это вполне устоявшаяся практика.


Сомневаюсь, что такая практика принята. Все-таки гриппозник перед смертью успевает обычно доехать до реанимации инфекционной больницы, и что там в инфекционном морге ему пишут умер от диабета ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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