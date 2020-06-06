Ukrainian написав:По сути разницы умер от короны или с короной которая обострила хронику как бы нет.
разница принципиальная. В случае с диабетом и гриппом причиной смерти пишут диабет. Это вполне устоявшаяся практика.
Сомневаюсь, что такая практика принята. Все-таки гриппозник перед смертью успевает обычно доехать до реанимации инфекционной больницы, и что там в инфекционном морге ему пишут умер от диабета ?
я специально находил и выкладывал здесь методрекомендации для патологоанатомов. Можете поискать. Деталей не вспомню, но суть именно такова: при сочетании нескольких болезней основной причиной смерти пишут ту, с которой пациент дольше наблюдался или на лечение которой потрачено больше средств, или по профилю медучреждения, в котором он умер. Так что, диабет или кардио или онко запросто могут написать, даже если обострение этой основной болезни непосредственно связано с тяжёлым ОРЗ.
moldashavanin написав:И че ? проблемы бедных и онкобольных и других здесь никого не волновали ! чего мне волноваться за коронавирус ?
А кого может заразить раковый больной в трамвае ? Если бы рак передавался через кашель, вы бы не только добровольно в маске ходили, вы бы без противогаза за пределы квартиры не выходили. Зато вы накашляв на ослабленного ракового больного с большой степенью вероятности убьете этого человека.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
juristkostya написав:разница принципиальная. В случае с диабетом и гриппом причиной смерти пишут диабет. Это вполне устоявшаяся практика.
Сомневаюсь, что такая практика принята. Все-таки гриппозник перед смертью успевает обычно доехать до реанимации инфекционной больницы, и что там в инфекционном морге ему пишут умер от диабета ?
я специально находил и выкладывал здесь методрекомендации для патологоанатомов. Можете поискать. Деталей не вспомню, но суть именно такова: при сочетании нескольких болезней основной причиной смерти пишут ту, с которой пациент дольше наблюдался или на лечение которой потрачено больше средств, или по профилю медучреждения, в котором он умер. Так что, диабет или кардио или онко запросто могут написать, даже если обострение этой основной болезни непосредственно связано с тяжёлым ОРЗ.
Возможно это какая то статистическая казуистика, и это определение не относится к инфекционным заболеваниям. Что от коронавируса, что от гриппа здоровый человек не умрет. А с учетом что эти болезни протекают значительно скоротечней, чем имеющиеся хронические заболевания и на которых явно потрачено больше денег, то по такой методике умерших от гриппа тоже не должно быть вообще.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
https://www.worldometers.info/coronavirus/ В Испании уже какой день 1 умерший. Как так вышло с сотен до одного? При этом заболевают обычно сотни, то есть один умерший при их прошлом соотношении, ну, никак не может быть. Не дают статистику, мухлюют или нашли лекарство? И все больше сомнений, что нас не водят за нос с этим вирусом. Нестыковок все больше.
juristkostya написав:............ Все огромные страшные цифры мировой статистики запросто объясняются смешиванием "умер от короновируса" и "умер с короновирусом".
Хотите сказать, что у нас эти понятия в отличие от "мировой статистики" не смешивают? Кстати, тут уже приводили данные по росту общей смертности за период эпидемии. Раньше требовали эти цифры. Теперь, когда они появились, начались разговоры, что это произошло из-за избыточного внимания к короне и отказа от лечения других больных.
Что касается реальной опасности короны. Да, летальность у неё не потрясает воображение. Это не Эбола, не MERS, не SARS. Или из старых - не чума и не корь. Тем не менее, по мировым данным летальность существенно выше, чем у гриппа. Причём, последствия перенесенной даже в лёгкой форме болезни совершенно неизвестны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Возможно это какая то статистическая казуистика, и это определение не относится к инфекционным заболеваниям.
в который раз возвращаемся к тому, что управленческие решения невозможны без адекватной статистики, а вычисление "средних по больнице" величин ничего нам не даёт
В самом общем случае, необходимо признать такой базовый постулат: если мы хотим сравнить летальность гриппа и короновируса - мы должны оценивать их по одной методике. В любом другом случае результаты будут несопоставимы, и практической пользы от них не будет.
freeze написав:то по такой методике умерших от гриппа тоже не должно быть вообще.
А их и есть исчезающе мало на общем фоне. Ведь иногда супер-тяжёлые формы гриппа таки случаются.
hxbbgaf написав:https://www.worldometers.info/coronavirus/ В Испании уже какой день 1 умерший. Как так вышло с сотен до одного? При этом заболевают обычно сотни, то есть один умерший при их прошлом соотношении, ну, никак не может быть. Не дают статистику, мухлюют или нашли лекарство? И все больше сомнений, что нас не водят за нос с этим вирусом. Нестыковок все больше.
Испанцы и французы всю эпидемию давали какие то хаотичные цифры. Если в Испании 25 мая ожило из мертвых 1925 человек, то что говорить
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Хотите сказать, что у нас эти понятия в отличие от "мировой статистики" не смешивают?
давайте вернёмся к вопросу про "у нас", когда каждого умершего хоть с признаками, хоть без признаков ОРЗ будут тестировать. Сейчас пока что даже смешивать нечего.
ЛАД написав:Кстати, тут уже приводили данные по росту общей смертности за период эпидемии. Раньше требовали эти цифры. Теперь, когда они появились, начались разговоры, что это произошло из-за избыточного внимания к короне и отказа от лечения других больных
Австрийцы, в частности, сделали такие выводы. И под ними есть основания. В частности, в период карантина кратно возросли пьяные драки на бытовой почве и прочие там суициды.
ЛАД написав:Тем не менее, по мировым данным летальность существенно выше, чем у гриппа.
чтобы всерьёз рассуждать о "мировых данных", мир должен иметь единую методологию, что писать причиной смерти при сочетании нескольких болезней.
moldashavanin написав:И че ? проблемы бедных и онкобольных и других здесь никого не волновали ! чего мне волноваться за коронавирус ?
А кого может заразить раковый больной в трамвае ? Если бы рак передавался через кашель, вы бы не только добровольно в маске ходили, вы бы без противогаза за пределы квартиры не выходили. Зато вы накашляв на ослабленного ракового больного с большой степенью вероятности убьете этого человека.
я требую запретить всю промышленность ! . почему я должен дышать выхлопами трамвая или вашими машинами ? почему общество смерилось со смертью от рака ? почему загрязнение и онкология стали нормой . Нетуж , ребята . раз онкология стала нормой и вы хотите жить в тепле . будьте добры помирать от вирусов . Такая дань природе .