RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1363136413651366

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 26 999
Нових - 485
Одужало - 12 054
Загинуло - 788
Підозри - 65 105
Вінницька область — 1136 Волинська область — 1052 Дніпропетровська область — 971 Донецька область — 231 Житомирська область — 881 Закарпатська область — 1322 Запорізька область — 495 Івано-Франківська область — 1562 Кіровоградська область — 553 м. Київ — 3418 Київська область — 1784 Львівська область — 2121 Луганська область — 54 Миколаївська область — 309 Одеська область — 996 Полтавська область — 274 Рівненська область — 2046 Сумська область — 193 Тернопільська область — 1275 Харківська область — 1251 Херсонська область — 179 Хмельницька область — 518 Чернівецька область — 3639 Черкаська область — 460 Чернігівська область — 279
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6240
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:12

  varlo написав:Підозри - 65 105

Кто ни будь понимает что значит эта цифра? Это 65 тысяч ждущих результаты тестов? То есть люди с подозрениями но не протестированные?
st512
 
Повідомлень: 790
З нами з: 09.07.13
Подякував: 84 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  freeze написав:
moldashavanin написав:И че ? проблемы бедных и онкобольных и других здесь никого не волновали !
чего мне волноваться за коронавирус ?


А кого может заразить раковый больной в трамвае ?
Если бы рак передавался через кашель, вы бы не только добровольно в маске ходили, вы бы без противогаза за пределы квартиры не выходили.
Зато вы накашляв на ослабленного ракового больного с большой степенью вероятности убьете этого человека.


я требую запретить всю промышленность ! . почему я должен дышать выхлопами трамвая или вашими машинами ? почему общество смерилось со смертью от рака ? почему загрязнение и онкология стали нормой . Нетуж , ребята . раз онкология стала нормой и вы хотите жить в тепле . будьте добры помирать от вирусов . Такая дань природе .
Выхлопы трамвая особенно опасны
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27264
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 6499 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

st512 написав:
  varlo написав:Підозри - 65 105

Кто ни будь понимает что значит эта цифра? Это 65 тысяч ждущих результаты тестов? То есть люди с подозрениями но не протестированные?


Судя по всему так и есть.
Очередь на выполнение тестов от заподозренных на вирус.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17159
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4226 раз.
Подякували: 6800 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:25

  freeze написав:
st512 написав:
  varlo написав:Підозри - 65 105

Кто ни будь понимает что значит эта цифра? Это 65 тысяч ждущих результаты тестов? То есть люди с подозрениями но не протестированные?



Судя по всему так и есть.
Очередь на выполнение тестов от заподозренных на вирус.

думаю что это кол-во протестированных людей. остальное - повторное тестирование
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3104
З нами з: 14.03.06
Подякував: 190 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:33

  adeges написав:думаю что это кол-во протестированных людей.


Может так и есть.
Всего сделано 424 000 тестов, 27 000 заболевших.

Хотя МОЗу надо как-то внятнее быть с формулировками, чтобы не занимались люди догадками.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17159
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4226 раз.
Подякували: 6800 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:33

Ситуация с пандемией коронавируса в Армении критическая, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, у которого также подтвержден Covid-19.

"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медпомощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациент был в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест", - сказал Пашинян на брифинге во дворе правительственного дома.

Как сообщалось, медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 12 тыс. 547. Как сообщил в субботу армянский единый информационный центр, за сутки скончались семь пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 259 человек.

Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. 1 июня стало известно, что Covid-19 заразился премьер Пашинян.

https://interfax.com.ua/news/general/667322.html
19yuriy91
 
Повідомлень: 2792
З нами з: 15.09.12
Подякував: 248 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1363136413651366
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: komant733, ЯЧитатель і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6981 1569855
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 15:40
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.