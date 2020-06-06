Статистика COVID-19 у регіонах Всього випадків - 26 999 Нових - 485 Одужало - 12 054 Загинуло - 788 Підозри - 65 105 Вінницька область — 1136 Волинська область — 1052 Дніпропетровська область — 971 Донецька область — 231 Житомирська область — 881 Закарпатська область — 1322 Запорізька область — 495 Івано-Франківська область — 1562 Кіровоградська область — 553 м. Київ — 3418 Київська область — 1784 Львівська область — 2121 Луганська область — 54 Миколаївська область — 309 Одеська область — 996 Полтавська область — 274 Рівненська область — 2046 Сумська область — 193 Тернопільська область — 1275 Харківська область — 1251 Херсонська область — 179 Хмельницька область — 518 Чернівецька область — 3639 Черкаська область — 460 Чернігівська область — 279
moldashavanin написав:И че ? проблемы бедных и онкобольных и других здесь никого не волновали ! чего мне волноваться за коронавирус ?
А кого может заразить раковый больной в трамвае ? Если бы рак передавался через кашель, вы бы не только добровольно в маске ходили, вы бы без противогаза за пределы квартиры не выходили. Зато вы накашляв на ослабленного ракового больного с большой степенью вероятности убьете этого человека.
я требую запретить всю промышленность ! . почему я должен дышать выхлопами трамвая или вашими машинами ? почему общество смерилось со смертью от рака ? почему загрязнение и онкология стали нормой . Нетуж , ребята . раз онкология стала нормой и вы хотите жить в тепле . будьте добры помирать от вирусов . Такая дань природе .
Ситуация с пандемией коронавируса в Армении критическая, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, у которого также подтвержден Covid-19.
"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медпомощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациент был в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест", - сказал Пашинян на брифинге во дворе правительственного дома.
Как сообщалось, медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 12 тыс. 547. Как сообщил в субботу армянский единый информационный центр, за сутки скончались семь пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 259 человек.
Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. 1 июня стало известно, что Covid-19 заразился премьер Пашинян.