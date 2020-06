Додано: Нед 07 чер, 2020 11:25

freeze написав: st512 написав: varlo написав: Підозри - 65 105

Підозри - 65 105

Кто ни будь понимает что значит эта цифра? Это 65 тысяч ждущих результаты тестов? То есть люди с подозрениями но не протестированные? Кто ни будь понимает что значит эта цифра? Это 65 тысяч ждущих результаты тестов? То есть люди с подозрениями но не протестированные?





Судя по всему так и есть.

Очередь на выполнение тестов от заподозренных на вирус. Судя по всему так и есть.Очередь на выполнение тестов от заподозренных на вирус.

думаю что это кол-во протестированных людей. остальное - повторное тестирование думаю что это кол-во протестированных людей. остальное - повторное тестирование

