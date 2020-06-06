Додано: Нед 07 чер, 2020 11:51

freeze написав: Всего сделано 424 000 тестов, 27 000 заболевших.



Хотя МОЗу надо как-то внятнее быть с формулировками, чтобы не занимались люди догадками. Всего сделано 424 000 тестов, 27 000 заболевших.Хотя МОЗу надо как-то внятнее быть с формулировками, чтобы не занимались люди догадками.

знаете, тут как ни формулируй, всё равно будет лажаВдумайтесь:- мы знаем, что суммарно в стране заболело 27 000 человек. Предположим, это достоверная величина (это, конечно, не так, но предположим)- тестирование у нас худо-бедно началось ещё в марте- таким образом, из этих 27 000 часть болела в марте, ещё часть в апреле и т.д.Вопрос: что эта цифра говорит нам о состоянии заболеваемости конкретно на сегодня? - Ничего.Для сравнения, статистику заболеваемости ОРЗ мы ведём уже много десятилетий. И она намного достовернее, поскольку эти заболевания хорошо изучены и легко выявляются. И, в принципе, несложно подсчитать суммарное число заболевших ОРЗ за весь период наблюдений. Но эти цифры никто не публикует ввиду их абсолютной бесполезности.А цифры по короне и публикуются, и бурно обсуждаются. Хотя они столь же лишены смысла.