Статистика COVID-19 у регіонах Всього випадків - 26 999 Нових - 485 Одужало - 12 054 Загинуло - 788 Підозри - 65 105 Вінницька область — 1136 Волинська область — 1052 Дніпропетровська область — 971 Донецька область — 231 Житомирська область — 881 Закарпатська область — 1322 Запорізька область — 495 Івано-Франківська область — 1562 Кіровоградська область — 553 м. Київ — 3418 Київська область — 1784 Львівська область — 2121 Луганська область — 54 Миколаївська область — 309 Одеська область — 996 Полтавська область — 274 Рівненська область — 2046 Сумська область — 193 Тернопільська область — 1275 Харківська область — 1251 Херсонська область — 179 Хмельницька область — 518 Чернівецька область — 3639 Черкаська область — 460 Чернігівська область — 279
moldashavanin написав:И че ? проблемы бедных и онкобольных и других здесь никого не волновали ! чего мне волноваться за коронавирус ?
А кого может заразить раковый больной в трамвае ? Если бы рак передавался через кашель, вы бы не только добровольно в маске ходили, вы бы без противогаза за пределы квартиры не выходили. Зато вы накашляв на ослабленного ракового больного с большой степенью вероятности убьете этого человека.
я требую запретить всю промышленность ! . почему я должен дышать выхлопами трамвая или вашими машинами ? почему общество смерилось со смертью от рака ? почему загрязнение и онкология стали нормой . Нетуж , ребята . раз онкология стала нормой и вы хотите жить в тепле . будьте добры помирать от вирусов . Такая дань природе .
Ситуация с пандемией коронавируса в Армении критическая, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, у которого также подтвержден Covid-19.
"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медпомощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациент был в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест", - сказал Пашинян на брифинге во дворе правительственного дома.
Как сообщалось, медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 12 тыс. 547. Как сообщил в субботу армянский единый информационный центр, за сутки скончались семь пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 259 человек.
Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. 1 июня стало известно, что Covid-19 заразился премьер Пашинян.
freeze написав:Всего сделано 424 000 тестов, 27 000 заболевших.
Хотя МОЗу надо как-то внятнее быть с формулировками, чтобы не занимались люди догадками.
знаете, тут как ни формулируй, всё равно будет лажа Вдумайтесь: - мы знаем, что суммарно в стране заболело 27 000 человек. Предположим, это достоверная величина (это, конечно, не так, но предположим) - тестирование у нас худо-бедно началось ещё в марте - таким образом, из этих 27 000 часть болела в марте, ещё часть в апреле и т.д.
Вопрос: что эта цифра говорит нам о состоянии заболеваемости конкретно на сегодня? - Ничего.
Для сравнения, статистику заболеваемости ОРЗ мы ведём уже много десятилетий. И она намного достовернее, поскольку эти заболевания хорошо изучены и легко выявляются. И, в принципе, несложно подсчитать суммарное число заболевших ОРЗ за весь период наблюдений. Но эти цифры никто не публикует ввиду их абсолютной бесполезности. А цифры по короне и публикуются, и бурно обсуждаются. Хотя они столь же лишены смысла.
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 червня:
▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 485 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 29 у дітей та 34 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 109 осіб. Одужали за добу 242 осіб, померли 11 осіб.
▪️ За останню добу проведено 12 324 тестування, з яких 9 504 методом ПЛР, 2 820 методом ІФА.
▪️ За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (68), Чернівецькій області (54) та в місті Києві (43).
▪️ Міністр наголосив, що наразі важливо не плутати поняття пом'якшення і скасування карантину, адже загроза COVID-19 залишається серйозною. У МОЗ підкреслили, що всі мають дотримуватися протиепідемічних правил: користуватися масками, санітайзерами та дотримуватися соціальної дистанції.
▪️ Закупівлі тест-систем ІФА здійснюються коштом медичних закладів. До використання допускаються лише ті тест-системи, які зареєстровані як медичні вироби та внесені до відповідного реєстру. Наразі таких тестів проведено вже 40624, у 1606 дослідженнях виявлено позитивний результат.
▪️ Відповідно до Закону України «Про охорону праці», роботодавець повинен забезпечити працівників засобами індивідуального захисту. У разі неможливості забезпечення працівників ЗІЗ заклад може бути закритий до зняття протиепідемічних обмежень.
▪️ Наразі МОЗ виправляє помилки у плануванні медичної реформи, допущені попереднім керівництвом міністерства. Вже з 2021 року діятимуть справедливі медичні тарифи, які будуть створювати умови для розвитку та підвищення якості української медицини.
juristkostya написав: Для сравнения, статистику заболеваемости ОРЗ мы ведём уже много десятилетий. И она намного достовернее, поскольку эти заболевания хорошо изучены и легко выявляются. И, в принципе, несложно подсчитать суммарное число заболевших ОРЗ за весь период наблюдений. Но эти цифры никто не публикует ввиду их абсолютной бесполезности. А цифры по короне и публикуются, и бурно обсуждаются. Хотя они столь же лишены смысла.
По ОРЗ теж публікують статистику за рік чи епідсезон. За минулий рік по Україні це 5 млн захворівших. Летальність ковіда в сто разів більше за летальність грипу, тим паче нежитю. Тому нинішні 25 тис. ковідних не менше небезпечних, для здоров'я перехворівших, ніж минулорічні 5 млн з ОРЗ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.