это потому, что:
- уже есть чёткое понимание эпидсезона
- есть данные за АППГ
В этих условиях общее число заболевших имеет смысл.
А наша величина 27 000, это не за эпидсезон или год, это за всю обозримую историю наблюдений.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 12:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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