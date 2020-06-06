это потому, что:
- уже есть чёткое понимание эпидсезона
- есть данные за АППГ
В этих условиях общее число заболевших имеет смысл.
А наша величина 27 000, это не за эпидсезон или год, это за всю обозримую историю наблюдений.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 12:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:22
Рік пройде, з початку епідемії, тоді і з'явиться річна статистика по ковіду. Касандр навіть українська земля не може народити.
Поки накопичуємо статматеріл, і дай бог, щоб ковід не став звичною хворобою, як грип. Бо це не ОРЗ, а тромбоз капілярів легень, який маскуєтеся під грип.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Достаточно много отличий нового коронавируса от банальных ОРЗ.
Скорее какой-то гибрид между ОРЗ, но не имеющий сезонного характера как ОРЗ, и Эболой или геморрагическими лихорадками по своему комплексному воздействию на организм, особенно на кровеносную систему, но гораздо слабее Эболы и лихорадок, но сильнее обычных ОРЗ.
Из за такой гибридности коронавирус и наделал так много шума.
В целом после начала вакцинирования проблема конечно очень сильно ослабнет, болеть будут только те, кто захотят - антипрививочники или бедный класс, который не сможет купить вакцину.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
1200 еспертів з охорони здоров`я підписали лист на підтримку протестів за негра-наркомана
то якщо ви порушили карантин зі своїми друзями то вас оштрафують, а лазити в тисячних демонстраціях це вже не порушення.
цей дебілізм толерастів не піддається ніякому поясненню.
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