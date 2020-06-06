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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1364136513661367

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:По ОРЗ теж публікують статистику за рік чи епідсезон.
это потому, что:
- уже есть чёткое понимание эпидсезона
- есть данные за АППГ
В этих условиях общее число заболевших имеет смысл.

А наша величина 27 000, это не за эпидсезон или год, это за всю обозримую историю наблюдений.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:22

  juristkostya написав:
  lapay написав:По ОРЗ теж публікують статистику за рік чи епідсезон.
это потому, что:
- уже есть чёткое понимание эпидсезона
- есть данные за АППГ
В этих условиях общее число заболевших имеет смысл.

А наша величина 27 000, это не за эпидсезон или год, это за всю обозримую историю наблюдений.

Рік пройде, з початку епідемії, тоді і з'явиться річна статистика по ковіду. Касандр навіть українська земля не може народити.
Поки накопичуємо статматеріл, і дай бог, щоб ковід не став звичною хворобою, як грип. Бо це не ОРЗ, а тромбоз капілярів легень, який маскуєтеся під грип.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Рік пройде, з початку епідемії, тоді і з'явиться річна статистика по ковіду.
шо, серьёзно? А через 2 года будет статистика за два года? Невероятно.....
  lapay написав:Бо це не ОРЗ, а
ОРЗ много видов, это один из.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  lapay написав:Бо це не ОРЗ, а
ОРЗ много видов, это один из.


Достаточно много отличий нового коронавируса от банальных ОРЗ.
Скорее какой-то гибрид между ОРЗ, но не имеющий сезонного характера как ОРЗ, и Эболой или геморрагическими лихорадками по своему комплексному воздействию на организм, особенно на кровеносную систему, но гораздо слабее Эболы и лихорадок, но сильнее обычных ОРЗ.
Из за такой гибридности коронавирус и наделал так много шума.
В целом после начала вакцинирования проблема конечно очень сильно ослабнет, болеть будут только те, кто захотят - антипрививочники или бедный класс, который не сможет купить вакцину.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

1200 еспертів з охорони здоров`я підписали лист на підтримку протестів за негра-наркомана :D https://www.insider.com/public-health-e ... sks-2020-6
то якщо ви порушили карантин зі своїми друзями то вас оштрафують, а лазити в тисячних демонстраціях це вже не порушення. :D
цей дебілізм толерастів не піддається ніякому поясненню.
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