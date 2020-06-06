Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1364136513661367 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 231 Додано: Нед 07 чер, 2020 12:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире lapay написав: По ОРЗ теж публікують статистику за рік чи епідсезон. По ОРЗ теж публікують статистику за рік чи епідсезон. это потому, что:

- уже есть чёткое понимание эпидсезона

- есть данные за АППГ

В этих условиях общее число заболевших имеет смысл.



А наша величина 27 000, это не за эпидсезон или год, это за всю обозримую историю наблюдений. это потому, что:- уже есть чёткое понимание эпидсезона- есть данные за АППГВ этих условиях общее число заболевших имеет смысл.А наша величина 27 000, это не за эпидсезон или год, это за всю обозримую историю наблюдений. juristkostya Повідомлень: 3073 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 13:22 juristkostya написав: lapay написав: По ОРЗ теж публікують статистику за рік чи епідсезон. По ОРЗ теж публікують статистику за рік чи епідсезон. это потому, что:

- уже есть чёткое понимание эпидсезона

- есть данные за АППГ

В этих условиях общее число заболевших имеет смысл.



А наша величина 27 000, это не за эпидсезон или год, это за всю обозримую историю наблюдений. это потому, что:- уже есть чёткое понимание эпидсезона- есть данные за АППГВ этих условиях общее число заболевших имеет смысл.А наша величина 27 000, это не за эпидсезон или год, это за всю обозримую историю наблюдений.

Рік пройде, з початку епідемії, тоді і з'явиться річна статистика по ковіду. Касандр навіть українська земля не може народити.

Поки накопичуємо статматеріл, і дай бог, щоб ковід не став звичною хворобою, як грип. Бо це не ОРЗ, а тромбоз капілярів легень, який маскуєтеся під грип. Рік пройде, з початку епідемії, тоді і з'явиться річна статистика по ковіду. Касандр навіть українська земля не може народити.Поки накопичуємо статматеріл, і дай бог, щоб ковід не став звичною хворобою, як грип. Бо це не ОРЗ, а тромбоз капілярів легень, який маскуєтеся під грип. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10501 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 14:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире lapay написав: Рік пройде, з початку епідемії, тоді і з'явиться річна статистика по ковіду. Рік пройде, з початку епідемії, тоді і з'явиться річна статистика по ковіду. шо, серьёзно? А через 2 года будет статистика за два года? Невероятно.....

lapay написав: Бо це не ОРЗ, а Бо це не ОРЗ, а ОРЗ много видов, это один из. шо, серьёзно? А через 2 года будет статистика за два года? Невероятно.....ОРЗ много видов, это один из. juristkostya Повідомлень: 3073 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 14:23 Re: Эпидемия коронавируса в мире juristkostya написав: lapay написав: Бо це не ОРЗ, а Бо це не ОРЗ, а ОРЗ много видов, это один из. ОРЗ много видов, это один из.



Достаточно много отличий нового коронавируса от банальных ОРЗ.

Скорее какой-то гибрид между ОРЗ, но не имеющий сезонного характера как ОРЗ, и Эболой или геморрагическими лихорадками по своему комплексному воздействию на организм, особенно на кровеносную систему, но гораздо слабее Эболы и лихорадок, но сильнее обычных ОРЗ.

Из за такой гибридности коронавирус и наделал так много шума.

В целом после начала вакцинирования проблема конечно очень сильно ослабнет, болеть будут только те, кто захотят - антипрививочники или бедный класс, который не сможет купить вакцину. Достаточно много отличий нового коронавируса от банальных ОРЗ.Скорее какой-то гибрид между ОРЗ, но не имеющий сезонного характера как ОРЗ, и Эболой или геморрагическими лихорадками по своему комплексному воздействию на организм, особенно на кровеносную систему, но гораздо слабее Эболы и лихорадок, но сильнее обычных ОРЗ.Из за такой гибридности коронавирус и наделал так много шума.В целом после начала вакцинирования проблема конечно очень сильно ослабнет, болеть будут только те, кто захотят - антипрививочники или бедный класс, который не сможет купить вакцину. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17167 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4228 раз. Подякували: 6804 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 16:08

https://coronavirus-hub.ru/ukraine/ Вот текущая ситуация и много прогнозов для всего мира и по странам: kip71 Повідомлень: 4 З нами з: 12.09.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 16:22



Количество заболевших за вчера + 128 000.

Третий результат по количеству заболевших за день. Впрочем тут далеко ходить

не надо, первый и второй максимумы были тоже на этой неделе,

рекордные цифры пока + 130 500 за сутки.

Продолжаем этап, восхождение с плато. 6 июня считаем 16-ым днём нового этапа.



Прошли следующие вехи :

7 000 000 - общее количество заболевших

400 000 - общее количество умерших (из них 30 000 в штате Нью-Йорк)



Впервые за долгие недели видим, что инфекция начала немного "распыляться":

США, Бразилия и Индия, первые три страны ТОПа дали меньше 50 % от общего

числа заболевших за день в мире - 47,5 %.

Хотя по умершим за день традиция сохраняется - Бразилия, США и Мексика дали 53 %.



По ТОПам-10 есть интересные изменения.

В ТОПе общего количества заболевших Индия уверенно бежит вверх, уже на шестом месте в мире, обогнала многострадальную Италию.

Зачинщик беспорядков Китай по этому показателю уже опустился на 18-е место.

Плюс Перу поднялась на 8-е место.

В ТОПе по общему количеству умерших от коронавируса Бразилия поднялась на 3-е место, обогнав Италию.

В ТОПах по количеству заболевших за сутки обновление - теперь тройка выглядит так:

Бразилия, США и Индия, ушла из тройки Россия. Впервые в десятку по вновь

заболевшим вошла африканская стран - ЮАР.



Беларусь по общему количеству заболевших уже на 22 месте в мире,

достаточно "почётно", учитывая численность ее населения.

В Украине в день сейчас заболевает больше, чем в Италии, Испании или Германии.



Если посмотреть по континентам, то видим, что за неделю бОльший

удельный вес приобрела Азия, которая вышла на второе место:

Южная Америка пока остаётся лидером по количеству новых больных за день,

но доля уменьшилась до 32 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Чили тут.

Азия 27 % новых случаев, лидеры - Индия и Пакистан.

Северная Америка дала 23 % вновь заболевших, в основном это США, очень стабильно.

Европа быстрыми темпами уходит на задворки пандемии, доля Европы 12 %,

по-прежнему тут в основном Россия, примерно 56 % новых случаев.

Африка - 5 %, в основном ЮАР и Египет, стабильно.

Австралия + Океания - 0,003 %



В целом по миру по основным кластерам распространения коронавируса

вынужден сделать одну замену. Убрать из списка основных Западную Европу

в силу незначительности, всего вчера в Западной Европе было + 3848 новых случаев.

Поздравляем Западную Европу

Пожалуй внесём на замену новый кластер Чили + Аргентина + 6220 новых случая.

По остальным:

1. соседи Бразилия + Перу + 32 000 - немного снижаются

2. США + 23 000 за вчерашний день - стабильность

3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 17 800 - за неделю показатель вырос

на 42 % !!!

4. Россия + 8850 - стабильны, с точностью "до копейки" как и две прошлые недели

5. Аравийский полуостров + 7425, растут несколько недель

Помимо этих центров, все остальные страны дали всего 24 % новых случаев.



Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.

Максимальные показатели вчера показали:

Индия + 10438 - maximum

Саудовская Аравия + 3121 - maximum, тут похоже на второе дыхание после ослабления

Ирак + 1252 - maximum

Индонезия + 993 - maximum

Аргентина + 983 - maximum

Армения + 766 - maximum Пашинян в шоке

Польша + 576 - второй результат за всё время

Панама + 541 - maximum

Азербайджан + 379 - maximum

Молдова + 264 - maximum тамошний Премьер тоже угрожает усилить карантин



Вчера некоторые страны показали для себя максимальную смертность за сутки -

Индия(297), Колумбия, Саудовская Аравия, Гватемала и тд.



Обсуждали мы на неделе могучий славянский организм, который не даёт себя

убить коронавирусу. Но тут обратил внимание на следующие цифры:

Украина 788 умерших на 27 000 заболевших.

Сингапур 25 умерших на 38 000 заболевших.



По странам ослабившим карантин наблюдаем:

Израиль спустившись с верхов по + 700 в день до + 15-20 в течение нескольких

недель опять достиг уровня + 170.

Опять немного побежали вверх Македония и Болгария.

Эстония тоже немного вверх.



Китай последний умерший от коронавируса - 17 мая. Всем здоровья Итак давайте посмотрим статистику за вчера субботу, 6 июня, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии за прошедшую неделю.Количество заболевших за вчера + 128 000.Третий результат по количеству заболевших за день. Впрочем тут далеко ходитьне надо, первый и второй максимумы были тоже на этой неделе,рекордные цифры пока + 130 500 за сутки.Продолжаем этап, восхождение с плато. 6 июня считаем 16-ым днём нового этапа.Прошли следующие вехи :7 000 000 - общее количество заболевших400 000 - общее количество умерших (из них 30 000 в штате Нью-Йорк)Впервые за долгие недели видим, что инфекция начала немного "распыляться":США, Бразилия и Индия, первые три страны ТОПа дали меньше 50 % от общегочисла заболевших за день в мире - 47,5 %.Хотя по умершим за день традиция сохраняется - Бразилия, США и Мексика дали 53 %.По ТОПам-10 есть интересные изменения.В ТОПе общего количества заболевших Индия уверенно бежит вверх, уже на шестом месте в мире, обогнала многострадальную Италию.Зачинщик беспорядков Китай по этому показателю уже опустился на 18-е место.Плюс Перу поднялась на 8-е место.В ТОПе по общему количеству умерших от коронавируса Бразилия поднялась на 3-е место, обогнав Италию.В ТОПах по количеству заболевших за сутки обновление - теперь тройка выглядит так:Бразилия, США и Индия, ушла из тройки Россия. Впервые в десятку по вновьзаболевшим вошла африканская стран - ЮАР.Беларусь по общему количеству заболевших уже на 22 месте в мире,достаточно "почётно", учитывая численность ее населения.В Украине в день сейчас заболевает больше, чем в Италии, Испании или Германии.Если посмотреть по континентам, то видим, что за неделю бОльшийудельный вес приобрела Азия, которая вышла на второе место:Южная Америка пока остаётся лидером по количеству новых больных за день,но доля уменьшилась до 32 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Чили тут.Азия 27 % новых случаев, лидеры - Индия и Пакистан.Северная Америка дала 23 % вновь заболевших, в основном это США, очень стабильно.Европа быстрыми темпами уходит на задворки пандемии, доля Европы 12 %,по-прежнему тут в основном Россия, примерно 56 % новых случаев.Африка - 5 %, в основном ЮАР и Египет, стабильно.Австралия + Океания - 0,003 %В целом по миру по основным кластерам распространения коронавирусавынужден сделать одну замену. Убрать из списка основных Западную Европув силу незначительности, всего вчера в Западной Европе было + 3848 новых случаев.Поздравляем Западную ЕвропуПожалуй внесём на замену новый кластер Чили + Аргентина + 6220 новых случая.По остальным:1. соседи Бразилия + Перу + 32 000 - немного снижаются2. США + 23 000 за вчерашний день - стабильность3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 17 800 - за неделю показатель выросна 42 % !!!4. Россия + 8850 - стабильны, с точностью "до копейки" как и две прошлые недели5. Аравийский полуостров + 7425, растут несколько недельПомимо этих центров, все остальные страны дали всего 24 % новых случаев.Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.Максимальные показатели вчера показали:Индия + 10438 - maximumСаудовская Аравия + 3121 - maximum, тут похоже на второе дыхание после ослабленияИрак + 1252 - maximumИндонезия + 993 - maximumАргентина + 983 - maximumАрмения + 766 - maximum Пашинян в шокеПольша + 576 - второй результат за всё времяПанама + 541 - maximumАзербайджан + 379 - maximumМолдова + 264 - maximum тамошний Премьер тоже угрожает усилить карантинВчера некоторые страны показали для себя максимальную смертность за сутки -Индия(297), Колумбия, Саудовская Аравия, Гватемала и тд.Обсуждали мы на неделе могучий славянский организм, который не даёт себяубить коронавирусу. Но тут обратил внимание на следующие цифры:Украина 788 умерших на 27 000 заболевших.Сингапур 25 умерших на 38 000 заболевших.По странам ослабившим карантин наблюдаем:Израиль спустившись с верхов по + 700 в день до + 15-20 в течение несколькихнедель опять достиг уровня + 170.Опять немного побежали вверх Македония и Болгария.Эстония тоже немного вверх.Китай последний умерший от коронавируса - 17 мая. Всем здоровья Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17167 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4228 раз. Подякували: 6804 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1364136513661367 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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