Додано: Нед 07 чер, 2020 16:22

Итак давайте посмотрим статистику за вчера субботу, 6 июня, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии за прошедшую неделю.Количество заболевших за вчера + 128 000.Третий результат по количеству заболевших за день. Впрочем тут далеко ходитьне надо, первый и второй максимумы были тоже на этой неделе,рекордные цифры пока + 130 500 за сутки.Продолжаем этап, восхождение с плато. 6 июня считаем 16-ым днём нового этапа.Прошли следующие вехи :7 000 000 - общее количество заболевших400 000 - общее количество умерших (из них 30 000 в штате Нью-Йорк)Впервые за долгие недели видим, что инфекция начала немного "распыляться":США, Бразилия и Индия, первые три страны ТОПа дали меньше 50 % от общегочисла заболевших за день в мире - 47,5 %.Хотя по умершим за день традиция сохраняется - Бразилия, США и Мексика дали 53 %.По ТОПам-10 есть интересные изменения.В ТОПе общего количества заболевших Индия уверенно бежит вверх, уже на шестом месте в мире, обогнала многострадальную Италию.Зачинщик беспорядков Китай по этому показателю уже опустился на 18-е место.Плюс Перу поднялась на 8-е место.В ТОПе по общему количеству умерших от коронавируса Бразилия поднялась на 3-е место, обогнав Италию.В ТОПах по количеству заболевших за сутки обновление - теперь тройка выглядит так:Бразилия, США и Индия, ушла из тройки Россия. Впервые в десятку по вновьзаболевшим вошла африканская стран - ЮАР.Беларусь по общему количеству заболевших уже на 22 месте в мире,достаточно "почётно", учитывая численность ее населения.В Украине в день сейчас заболевает больше, чем в Италии, Испании или Германии.Если посмотреть по континентам, то видим, что за неделю бОльшийудельный вес приобрела Азия, которая вышла на второе место:Южная Америка пока остаётся лидером по количеству новых больных за день,но доля уменьшилась до 32 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Чили тут.Азия 27 % новых случаев, лидеры - Индия и Пакистан.Северная Америка дала 23 % вновь заболевших, в основном это США, очень стабильно.Европа быстрыми темпами уходит на задворки пандемии, доля Европы 12 %,по-прежнему тут в основном Россия, примерно 56 % новых случаев.Африка - 5 %, в основном ЮАР и Египет, стабильно.Австралия + Океания - 0,003 %В целом по миру по основным кластерам распространения коронавирусавынужден сделать одну замену. Убрать из списка основных Западную Европув силу незначительности, всего вчера в Западной Европе было + 3848 новых случаев.Поздравляем Западную ЕвропуПожалуй внесём на замену новый кластер Чили + Аргентина + 6220 новых случая.По остальным:1. соседи Бразилия + Перу + 32 000 - немного снижаются2. США + 23 000 за вчерашний день - стабильность3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 17 800 - за неделю показатель выросна 42 % !!!4. Россия + 8850 - стабильны, с точностью "до копейки" как и две прошлые недели5. Аравийский полуостров + 7425, растут несколько недельПомимо этих центров, все остальные страны дали всего 24 % новых случаев.Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.Максимальные показатели вчера показали:Индия + 10438 - maximumСаудовская Аравия + 3121 - maximum, тут похоже на второе дыхание после ослабленияИрак + 1252 - maximumИндонезия + 993 - maximumАргентина + 983 - maximumАрмения + 766 - maximum Пашинян в шокеПольша + 576 - второй результат за всё времяПанама + 541 - maximumАзербайджан + 379 - maximumМолдова + 264 - maximum тамошний Премьер тоже угрожает усилить карантинВчера некоторые страны показали для себя максимальную смертность за сутки -Индия(297), Колумбия, Саудовская Аравия, Гватемала и тд.Обсуждали мы на неделе могучий славянский организм, который не даёт себяубить коронавирусу. Но тут обратил внимание на следующие цифры:Украина 788 умерших на 27 000 заболевших.Сингапур 25 умерших на 38 000 заболевших.По странам ослабившим карантин наблюдаем:Израиль спустившись с верхов по + 700 в день до + 15-20 в течение несколькихнедель опять достиг уровня + 170.Опять немного побежали вверх Македония и Болгария.Эстония тоже немного вверх.Китай последний умерший от коронавируса - 17 мая. Всем здоровья