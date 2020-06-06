это потому, что:
- уже есть чёткое понимание эпидсезона
- есть данные за АППГ
В этих условиях общее число заболевших имеет смысл.
А наша величина 27 000, это не за эпидсезон или год, это за всю обозримую историю наблюдений.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 12:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:22
Рік пройде, з початку епідемії, тоді і з'явиться річна статистика по ковіду. Касандр навіть українська земля не може народити.
Поки накопичуємо статматеріл, і дай бог, щоб ковід не став звичною хворобою, як грип. Бо це не ОРЗ, а тромбоз капілярів легень, який маскуєтеся під грип.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Достаточно много отличий нового коронавируса от банальных ОРЗ.
Скорее какой-то гибрид между ОРЗ, но не имеющий сезонного характера как ОРЗ, и Эболой или геморрагическими лихорадками по своему комплексному воздействию на организм, особенно на кровеносную систему, но гораздо слабее Эболы и лихорадок, но сильнее обычных ОРЗ.
Из за такой гибридности коронавирус и наделал так много шума.
В целом после начала вакцинирования проблема конечно очень сильно ослабнет, болеть будут только те, кто захотят - антипрививочники или бедный класс, который не сможет купить вакцину.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 07 чер, 2020 16:08
Вот текущая ситуация и много прогнозов для всего мира и по странам:
Додано: Нед 07 чер, 2020 16:22
Итак давайте посмотрим статистику за вчера субботу, 6 июня, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии за прошедшую неделю.
Количество заболевших за вчера + 128 000.
Третий результат по количеству заболевших за день. Впрочем тут далеко ходить
не надо, первый и второй максимумы были тоже на этой неделе,
рекордные цифры пока + 130 500 за сутки.
Продолжаем этап, восхождение с плато. 6 июня считаем 16-ым днём нового этапа.
Прошли следующие вехи :
7 000 000 - общее количество заболевших
400 000 - общее количество умерших (из них 30 000 в штате Нью-Йорк)
Впервые за долгие недели видим, что инфекция начала немного "распыляться":
США, Бразилия и Индия, первые три страны ТОПа дали меньше 50 % от общего
числа заболевших за день в мире - 47,5 %.
Хотя по умершим за день традиция сохраняется - Бразилия, США и Мексика дали 53 %.
По ТОПам-10 есть интересные изменения.
В ТОПе общего количества заболевших Индия уверенно бежит вверх, уже на шестом месте в мире, обогнала многострадальную Италию.
Зачинщик беспорядков Китай по этому показателю уже опустился на 18-е место.
Плюс Перу поднялась на 8-е место.
В ТОПе по общему количеству умерших от коронавируса Бразилия поднялась на 3-е место, обогнав Италию.
В ТОПах по количеству заболевших за сутки обновление - теперь тройка выглядит так:
Бразилия, США и Индия, ушла из тройки Россия. Впервые в десятку по вновь
заболевшим вошла африканская стран - ЮАР.
Беларусь по общему количеству заболевших уже на 22 месте в мире,
достаточно "почётно", учитывая численность ее населения.
В Украине в день сейчас заболевает больше, чем в Италии, Испании или Германии.
Если посмотреть по континентам, то видим, что за неделю бОльший
удельный вес приобрела Азия, которая вышла на второе место:
Южная Америка пока остаётся лидером по количеству новых больных за день,
но доля уменьшилась до 32 % от общего числа в мире, в основном Бразилия и Чили тут.
Азия 27 % новых случаев, лидеры - Индия и Пакистан.
Северная Америка дала 23 % вновь заболевших, в основном это США, очень стабильно.
Европа быстрыми темпами уходит на задворки пандемии, доля Европы 12 %,
по-прежнему тут в основном Россия, примерно 56 % новых случаев.
Африка - 5 %, в основном ЮАР и Египет, стабильно.
Австралия + Океания - 0,003 %
В целом по миру по основным кластерам распространения коронавируса
вынужден сделать одну замену. Убрать из списка основных Западную Европу
в силу незначительности, всего вчера в Западной Европе было + 3848 новых случаев.
Поздравляем Западную Европу
Пожалуй внесём на замену новый кластер Чили + Аргентина + 6220 новых случая.
По остальным:
1. соседи Бразилия + Перу + 32 000 - немного снижаются
2. США + 23 000 за вчерашний день - стабильность
3. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 17 800 - за неделю показатель вырос
на 42 % !!!
4. Россия + 8850 - стабильны, с точностью "до копейки" как и две прошлые недели
5. Аравийский полуостров + 7425, растут несколько недель
Помимо этих центров, все остальные страны дали всего 24 % новых случаев.
Вчера очень много стран в мире обновили свои антирекорды по количеству заболевших.
Максимальные показатели вчера показали:
Индия + 10438 - maximum
Саудовская Аравия + 3121 - maximum, тут похоже на второе дыхание после ослабления
Ирак + 1252 - maximum
Индонезия + 993 - maximum
Аргентина + 983 - maximum
Армения + 766 - maximum Пашинян в шоке
Польша + 576 - второй результат за всё время
Панама + 541 - maximum
Азербайджан + 379 - maximum
Молдова + 264 - maximum тамошний Премьер тоже угрожает усилить карантин
Вчера некоторые страны показали для себя максимальную смертность за сутки -
Индия(297), Колумбия, Саудовская Аравия, Гватемала и тд.
Обсуждали мы на неделе могучий славянский организм, который не даёт себя
убить коронавирусу. Но тут обратил внимание на следующие цифры:
Украина 788 умерших на 27 000 заболевших.
Сингапур 25 умерших на 38 000 заболевших.
По странам ослабившим карантин наблюдаем:
Израиль спустившись с верхов по + 700 в день до + 15-20 в течение нескольких
недель опять достиг уровня + 170.
Опять немного побежали вверх Македония и Болгария.
Эстония тоже немного вверх.
Китай последний умерший от коронавируса - 17 мая. Всем здоровья
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 07 чер, 2020 19:36
Вакцину следует делать только людям из группы риска, т. е. мужчинам старше 90 лет. У остальных больше шанс умереть в ДТП по пути в больницу, чем не только подхватить коронавирус за оставшуюся жизнь, но ещё и умереть от него.
Додано: Нед 07 чер, 2020 19:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
От гриппа прививки делают массово, хотя смертность от гриппа совсем небольшая.
Просто многим не нравится пролежать 1-2 недели с температурой, жрать все это время парацетомол и сажать себе этим печень, плюс выпадение трудоспособности, что может ударить финансово. Поэтому дешевле потратить немного времени и 200 грн, чем получить себе на голову кучу проблем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:09
Реферальная система делает своё дело. Пришёл по рекомендации врача, врач получит % от потраченных денег на анализы, процедуры, прививки и т. д. А если вдруг прививка не сработает, всегда можно сказать, что у вас не грипп, или грипп какого-то другого типа. Ничего личного, просто бизнес.
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Какие анализы, какие процедуры, какие рекомендации ?
Покупаете в аптеке, заходите в поликлинику в кабинет медсестры или манипуляционную. Я себе, своей семье и знакомым уже 25 лет сам делаю, все очень довольны
Никто из привитых ни разу не заболел гриппом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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