Організація заявила, що нова інформація показала, що маски можуть стати "бар'єром для потенційно інфекційних крапель". Раніше ВООЗ переконувала, що немає достатньо доказів, щоби твердити, що здорові люди повинні носити маски.
Не прошло и пол года, как до ВОЗ наконец дошли очевидные вещи, понятные всем технически грамотным людям еще с самого начала эпидемии.
safonovstanislav написав:Реферальная система делает своё дело. Пришёл по рекомендации врача, врач получит % от потраченных денег на анализы, процедуры, прививки и т. д. А если вдруг прививка не сработает, всегда можно сказать, что у вас не грипп, или грипп какого-то другого типа. Ничего личного, просто бизнес.
Какие анализы, какие процедуры, какие рекомендации ? Покупаете в аптеке, заходите в поликлинику в кабинет медсестры или манипуляционную. Я себе, своей семье и знакомым уже 25 лет сам делаю, все очень довольны Никто из привитых ни разу не заболел гриппом.
Ну да, именно так все и делают, как вы, а не получают направление от семейного врача на фирменном бланке какого-нибудь частного кабинета. И конечно же, нужно идти именно по тому адресу, что он дал, иначе наступит зомби-апокалипсис и комета Галлея упадёт прям вам на голову через секунду, как только подумаете обратиться в другое место.
safonovstanislav написав:Реферальная система делает своё дело. Пришёл по рекомендации врача, врач получит % от потраченных денег на анализы, процедуры, прививки и т. д. А если вдруг прививка не сработает, всегда можно сказать, что у вас не грипп, или грипп какого-то другого типа. Ничего личного, просто бизнес.
Какие анализы, какие процедуры, какие рекомендации ? Покупаете в аптеке, заходите в поликлинику в кабинет медсестры или манипуляционную. Я себе, своей семье и знакомым уже 25 лет сам делаю, все очень довольны Никто из привитых ни разу не заболел гриппом.
Ну да, именно так все и делают, как вы, а не получают направление от семейного врача на фирменном бланке какого-нибудь частного кабинета. И конечно же, нужно идти именно по тому адресу, что он дал, иначе наступит зомби-апокалипсис и комета Галлея упадёт прям вам на голову через секунду, как только подумаете обратиться в другое место.
если в эпоху интернета люди не знают, что прививку можно просто купить в аптеке - мы с вами бессильны им помочь.
Організація заявила, що нова інформація показала, що маски можуть стати "бар'єром для потенційно інфекційних крапель". Раніше ВООЗ переконувала, що немає достатньо доказів, щоби твердити, що здорові люди повинні носити маски.
Не прошло и пол года, как до ВОЗ наконец дошли очевидные вещи, понятные всем технически грамотным людям еще с самого начала эпидемии.