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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1366136713681369>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:08

ВООЗ змінила думку про маски: радять носити у громадських місцях

Організація заявила, що нова інформація показала, що маски можуть стати "бар'єром для потенційно інфекційних крапель".
Раніше ВООЗ переконувала, що немає достатньо доказів, щоби твердити, що здорові люди повинні носити маски.

Не прошло и пол года, как до ВОЗ наконец дошли очевидные вещи, понятные всем технически грамотным людям еще с самого начала эпидемии.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:28

  freeze написав:
safonovstanislav написав:Реферальная система делает своё дело. Пришёл по рекомендации врача, врач получит % от потраченных денег на анализы, процедуры, прививки и т. д. А если вдруг прививка не сработает, всегда можно сказать, что у вас не грипп, или грипп какого-то другого типа. Ничего личного, просто бизнес.


Какие анализы, какие процедуры, какие рекомендации ?
Покупаете в аптеке, заходите в поликлинику в кабинет медсестры или манипуляционную. Я себе, своей семье и знакомым уже 25 лет сам делаю, все очень довольны
Никто из привитых ни разу не заболел гриппом.

Ну да, именно так все и делают, как вы, а не получают направление от семейного врача на фирменном бланке какого-нибудь частного кабинета. И конечно же, нужно идти именно по тому адресу, что он дал, иначе наступит зомби-апокалипсис и комета Галлея упадёт прям вам на голову через секунду, как только подумаете обратиться в другое место.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:55

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:
safonovstanislav написав:Реферальная система делает своё дело. Пришёл по рекомендации врача, врач получит % от потраченных денег на анализы, процедуры, прививки и т. д. А если вдруг прививка не сработает, всегда можно сказать, что у вас не грипп, или грипп какого-то другого типа. Ничего личного, просто бизнес.


Какие анализы, какие процедуры, какие рекомендации ?
Покупаете в аптеке, заходите в поликлинику в кабинет медсестры или манипуляционную. Я себе, своей семье и знакомым уже 25 лет сам делаю, все очень довольны
Никто из привитых ни разу не заболел гриппом.

Ну да, именно так все и делают, как вы, а не получают направление от семейного врача на фирменном бланке какого-нибудь частного кабинета. И конечно же, нужно идти именно по тому адресу, что он дал, иначе наступит зомби-апокалипсис и комета Галлея упадёт прям вам на голову через секунду, как только подумаете обратиться в другое место.
если в эпоху интернета люди не знают, что прививку можно просто купить в аптеке - мы с вами бессильны им помочь.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:57

  Schmit написав:ВООЗ змінила думку про маски: радять носити у громадських місцях

Організація заявила, що нова інформація показала, що маски можуть стати "бар'єром для потенційно інфекційних крапель".
Раніше ВООЗ переконувала, що немає достатньо доказів, щоби твердити, що здорові люди повинні носити маски.

Не прошло и пол года, как до ВОЗ наконец дошли очевидные вещи, понятные всем технически грамотным людям еще с самого начала эпидемии.

Бреехняяяяя (с)

Никаких изменений в рекомендациях ВООЗ не произошло.
https://www.who.int/ru/emergencies/dise ... -use-masks

10 секунд поиска....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:17

  juristkostya написав:
  Schmit написав:ВООЗ змінила думку про маски: радять носити у громадських місцях

Організація заявила, що нова інформація показала, що маски можуть стати "бар'єром для потенційно інфекційних крапель".
Раніше ВООЗ переконувала, що немає достатньо доказів, щоби твердити, що здорові люди повинні носити маски.

Не прошло и пол года, как до ВОЗ наконец дошли очевидные вещи, понятные всем технически грамотным людям еще с самого начала эпидемии.

Бреехняяяяя (с)

Никаких изменений в рекомендациях ВООЗ не произошло.
https://www.who.int/ru/emergencies/dise ... -use-masks

10 секунд поиска....

А если так
https://www.who.int/emergencies/disease ... -use-masks
5 секунд поиска :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:02

  juristkostya написав:если в эпоху интернета люди не знают, что прививку можно просто купить в аптеке - мы с вами бессильны им помочь.

Человек и не должен быть специалистом сразу во всём. Для решения специфических проблем, всегда можно обратиться к узкому специалисту в этом вопросе.
Проблема в том, что задача врачей не в том, чтоб вы были здоровы за как можно меньше денег, а, наоборот, болели почаще и тратили на лечение как можно больше.
То же самое и в других сферах, например, с ремонтом авто. Задача мастера отремонтировать как можно хуже и дороже, и чтоб вы вернулись на очередной ремонт как можно скорее, но все-таки вернулись, и именно к ним.
По-этому и приходится получать знания в дополненительных областях, чтоб не развели
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:
  juristkostya написав:если в эпоху интернета люди не знают, что прививку можно просто купить в аптеке - мы с вами бессильны им помочь.

Человек и не должен быть специалистом сразу во всём. Для решения специфических проблем, всегда можно обратиться к узкому специалисту в этом вопросе.
Проблема в том, что задача врачей не в том, чтоб вы были здоровы за как можно меньше денег, а, наоборот, болели почаще и тратили на лечение как можно больше.


Вы когда покупаете сметану в супермаркете, то обращаетесь к специалисту ?
Хоть один разумный довод для того, чтобы перед прививкой от гриппа обойти несколько врачей, получать направления, делать анализы ?
Там и противопоказаний нет, даже больному можно делать, если нет высокой температуры.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:10

  safonovstanislav написав:Проблема в том, что задача врачей не в том, чтоб вы были здоровы за как можно меньше денег, а, наоборот, болели почаще и тратили на лечение как можно больше.
То же самое и в других сферах, например, с ремонтом авто. Задача мастера отремонтировать как можно хуже и дороже, и чтоб вы вернулись на очередной ремонт как можно скорее, но все-таки вернулись, и именно к ним.
По-этому и приходится получать знания в дополненительных областях, чтоб не развели

Не нужно проецировать украинские реалии нищего врача держащегося за денежного клиента с врачом мировой медицины где он спокойно может существовать на гос зарплату.
Кроме того, как люди не перестанут болеть, так и машины попадать в аварии, но и в том, и в другом случае придут к добросовестному специалисту, а не к рвачу
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Хоть один разумный довод для того, чтобы перед прививкой от гриппа обойти несколько врачей, получать направления, делать анализы ?

Не нужно заниматься самолечением. Конечно, хорошо, что вы можете пойти в аптеку, купить прививку, и сами себе её вколоть. Но, рекоммендовать такое другим людям, на вашем месте, я бы не стал. Т.к. купят что-то не то, вколят не туда, а потом будете вы виноваты, т.к. посоветовали.

  freeze написав:Вы когда покупаете сметану в супермаркете, то обращаетесь к специалисту ?

Сметану вы покупаете раз в неделю, или даже каждый день, и получаете опыт в том, какая она должна быть, как её хранить и т.д.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:42

  Ukrainian написав:А если так
https://www.who.int/emergencies/disease ... -use-masks
5 секунд поиска :lol:

О, спасибо!
Проверял англ версию буквально, вчера, сегодня поленился. А зря :-))
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