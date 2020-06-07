Організація заявила, що нова інформація показала, що маски можуть стати "бар'єром для потенційно інфекційних крапель". Раніше ВООЗ переконувала, що немає достатньо доказів, щоби твердити, що здорові люди повинні носити маски.
Не прошло и пол года, как до ВОЗ наконец дошли очевидные вещи, понятные всем технически грамотным людям еще с самого начала эпидемии.
safonovstanislav написав:Реферальная система делает своё дело. Пришёл по рекомендации врача, врач получит % от потраченных денег на анализы, процедуры, прививки и т. д. А если вдруг прививка не сработает, всегда можно сказать, что у вас не грипп, или грипп какого-то другого типа. Ничего личного, просто бизнес.
Какие анализы, какие процедуры, какие рекомендации ? Покупаете в аптеке, заходите в поликлинику в кабинет медсестры или манипуляционную. Я себе, своей семье и знакомым уже 25 лет сам делаю, все очень довольны Никто из привитых ни разу не заболел гриппом.
Ну да, именно так все и делают, как вы, а не получают направление от семейного врача на фирменном бланке какого-нибудь частного кабинета. И конечно же, нужно идти именно по тому адресу, что он дал, иначе наступит зомби-апокалипсис и комета Галлея упадёт прям вам на голову через секунду, как только подумаете обратиться в другое место.
safonovstanislav написав:Реферальная система делает своё дело. Пришёл по рекомендации врача, врач получит % от потраченных денег на анализы, процедуры, прививки и т. д. А если вдруг прививка не сработает, всегда можно сказать, что у вас не грипп, или грипп какого-то другого типа. Ничего личного, просто бизнес.
Какие анализы, какие процедуры, какие рекомендации ? Покупаете в аптеке, заходите в поликлинику в кабинет медсестры или манипуляционную. Я себе, своей семье и знакомым уже 25 лет сам делаю, все очень довольны Никто из привитых ни разу не заболел гриппом.
Ну да, именно так все и делают, как вы, а не получают направление от семейного врача на фирменном бланке какого-нибудь частного кабинета. И конечно же, нужно идти именно по тому адресу, что он дал, иначе наступит зомби-апокалипсис и комета Галлея упадёт прям вам на голову через секунду, как только подумаете обратиться в другое место.
если в эпоху интернета люди не знают, что прививку можно просто купить в аптеке - мы с вами бессильны им помочь.
Організація заявила, що нова інформація показала, що маски можуть стати "бар'єром для потенційно інфекційних крапель". Раніше ВООЗ переконувала, що немає достатньо доказів, щоби твердити, що здорові люди повинні носити маски.
Не прошло и пол года, как до ВОЗ наконец дошли очевидные вещи, понятные всем технически грамотным людям еще с самого начала эпидемии.
Організація заявила, що нова інформація показала, що маски можуть стати "бар'єром для потенційно інфекційних крапель". Раніше ВООЗ переконувала, що немає достатньо доказів, щоби твердити, що здорові люди повинні носити маски.
Не прошло и пол года, как до ВОЗ наконец дошли очевидные вещи, понятные всем технически грамотным людям еще с самого начала эпидемии.
juristkostya написав:если в эпоху интернета люди не знают, что прививку можно просто купить в аптеке - мы с вами бессильны им помочь.
Человек и не должен быть специалистом сразу во всём. Для решения специфических проблем, всегда можно обратиться к узкому специалисту в этом вопросе. Проблема в том, что задача врачей не в том, чтоб вы были здоровы за как можно меньше денег, а, наоборот, болели почаще и тратили на лечение как можно больше. То же самое и в других сферах, например, с ремонтом авто. Задача мастера отремонтировать как можно хуже и дороже, и чтоб вы вернулись на очередной ремонт как можно скорее, но все-таки вернулись, и именно к ним. По-этому и приходится получать знания в дополненительных областях, чтоб не развели
juristkostya написав:если в эпоху интернета люди не знают, что прививку можно просто купить в аптеке - мы с вами бессильны им помочь.
Человек и не должен быть специалистом сразу во всём. Для решения специфических проблем, всегда можно обратиться к узкому специалисту в этом вопросе. Проблема в том, что задача врачей не в том, чтоб вы были здоровы за как можно меньше денег, а, наоборот, болели почаще и тратили на лечение как можно больше.
Вы когда покупаете сметану в супермаркете, то обращаетесь к специалисту ? Хоть один разумный довод для того, чтобы перед прививкой от гриппа обойти несколько врачей, получать направления, делать анализы ? Там и противопоказаний нет, даже больному можно делать, если нет высокой температуры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
safonovstanislav написав:Проблема в том, что задача врачей не в том, чтоб вы были здоровы за как можно меньше денег, а, наоборот, болели почаще и тратили на лечение как можно больше. То же самое и в других сферах, например, с ремонтом авто. Задача мастера отремонтировать как можно хуже и дороже, и чтоб вы вернулись на очередной ремонт как можно скорее, но все-таки вернулись, и именно к ним. По-этому и приходится получать знания в дополненительных областях, чтоб не развели
Не нужно проецировать украинские реалии нищего врача держащегося за денежного клиента с врачом мировой медицины где он спокойно может существовать на гос зарплату. Кроме того, как люди не перестанут болеть, так и машины попадать в аварии, но и в том, и в другом случае придут к добросовестному специалисту, а не к рвачу
freeze написав:Хоть один разумный довод для того, чтобы перед прививкой от гриппа обойти несколько врачей, получать направления, делать анализы ?
Не нужно заниматься самолечением. Конечно, хорошо, что вы можете пойти в аптеку, купить прививку, и сами себе её вколоть. Но, рекоммендовать такое другим людям, на вашем месте, я бы не стал. Т.к. купят что-то не то, вколят не туда, а потом будете вы виноваты, т.к. посоветовали.
freeze написав:Вы когда покупаете сметану в супермаркете, то обращаетесь к специалисту ?
Сметану вы покупаете раз в неделю, или даже каждый день, и получаете опыт в том, какая она должна быть, как её хранить и т.д.