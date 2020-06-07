RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1366136713681369

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:45

  safonovstanislav написав:Человек и не должен быть специалистом сразу во всём. Для решения специфических проблем, всегда можно обратиться к узкому специалисту в этом вопросе.
Проблема в том, что задача врачей не в том, чтоб вы были здоровы за как можно меньше денег, а, наоборот, болели почаще и тратили на лечение как можно больше.
То же самое и в других сферах, например, с ремонтом авто. Задача мастера отремонтировать как можно хуже и дороже, и чтоб вы вернулись на очередной ремонт как можно скорее, но все-таки вернулись, и именно к ним.
По-этому и приходится получать знания в дополненительных областях, чтоб не развели

Смотрю, жизнь ваша полна стрессов и опасностей :-))))))
Уверяю, можно наладить процесс совсем по-другому. Мне, во всяком случае, удается
juristkostya
 
Повідомлень: 3077
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  shapo написав:Не нужно проецировать украинские реалии...

Я живу в украинских реалиях.

  shapo написав:...но и в том, и в другом случае придут к добросовестному специалисту...

Проблема в том, что добросовестных специалистов не много. Если брать пример с авто, то раньше обслуживался каждый раз в разных сто, т.к. везде разводили, делали плохо и т.д., сменил больше 20 разных, пока друзья не посоветовали хорошего мастера. Что касается врачей, ещё НИ ОДНОГО хорошего врача мне за всю жизнь так и не попалось. Скорее всего они где-то есть, но лично я не встречал.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2781
З нами з: 10.05.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:53

  juristkostya написав:
  safonovstanislav написав:Человек и не должен быть специалистом сразу во всём. Для решения специфических проблем, всегда можно обратиться к узкому специалисту в этом вопросе.
Проблема в том, что задача врачей не в том, чтоб вы были здоровы за как можно меньше денег, а, наоборот, болели почаще и тратили на лечение как можно больше.
То же самое и в других сферах, например, с ремонтом авто. Задача мастера отремонтировать как можно хуже и дороже, и чтоб вы вернулись на очередной ремонт как можно скорее, но все-таки вернулись, и именно к ним.
По-этому и приходится получать знания в дополненительных областях, чтоб не развели

Смотрю, жизнь ваша полна стрессов и опасностей :-))))))
Уверяю, можно наладить процесс совсем по-другому. Мне, во всяком случае, удается

Бездарность и некомпетентность нескольких разных врачей поставили под удар здоровье членов моей семьи несколько раз в разных ситуациях. Также были подобные случаи со знакомыми. Так что, доверия украинским врачам - нет
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2781
З нами з: 10.05.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:57

  safonovstanislav написав:Т.к. купят что-то не то,


Там на коробке написано Ваксигрипп или вакцина от гриппа, что можно купить не то ?

  safonovstanislav написав:вколят не туда,


Куда можно вколоть ? В каждой аптечке военнослужащего есть шприц с обезболивающим, по крайней мере так раньше было, и никто не вкалывал не туда )))
Ну ладно я, но любая медсестра точно вколет туда.

  safonovstanislav написав:как её хранить


Там написано как хранить. В холодильнике при температуре 5-8 градусов, как сметану.

Человек-антипрививочник всегда найдет тысячу страхов и причин почему он боится.

У вакцин одна редкая проблема - что они не подействуют, и вы выпьете стакан воды зря, всё остальной это самовнушаемый ужас :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17178
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4229 раз.
Подякували: 6810 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:54

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Т.к. купят что-то не то,


Там на коробке написано Ваксигрипп или вакцина от гриппа, что можно купить не то ?

  safonovstanislav написав:вколят не туда,


Куда можно вколоть ? В каждой аптечке военнослужащего есть шприц с обезболивающим, по крайней мере так раньше было, и никто не вкалывал не туда )))
Ну ладно я, но любая медсестра точно вколет туда.

  safonovstanislav написав:как её хранить


Там написано как хранить. В холодильнике при температуре 5-8 градусов, как сметану.


Вы переоцениваете умственные способности людей.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2781
З нами з: 10.05.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 01:03

Вакцинирование на форуме прививкой игнора никто не отменял

Да что вы с шапкостаниславовым спорите? Неужели не ясно было после его "вакцинирования только длоя стариков 90+ ибо остальным шанс умереть в ДТП больший чем умереть от ковид" что он поломанный?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 645
З нами з: 23.07.18
Подякував: 193 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1366136713681369
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6981 1570084
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 15:40
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.