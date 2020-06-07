safonovstanislav написав:Человек и не должен быть специалистом сразу во всём. Для решения специфических проблем, всегда можно обратиться к узкому специалисту в этом вопросе. Проблема в том, что задача врачей не в том, чтоб вы были здоровы за как можно меньше денег, а, наоборот, болели почаще и тратили на лечение как можно больше. То же самое и в других сферах, например, с ремонтом авто. Задача мастера отремонтировать как можно хуже и дороже, и чтоб вы вернулись на очередной ремонт как можно скорее, но все-таки вернулись, и именно к ним. По-этому и приходится получать знания в дополненительных областях, чтоб не развели
Смотрю, жизнь ваша полна стрессов и опасностей ))))) Уверяю, можно наладить процесс совсем по-другому. Мне, во всяком случае, удается
shapo написав:Не нужно проецировать украинские реалии...
Я живу в украинских реалиях.
shapo написав:...но и в том, и в другом случае придут к добросовестному специалисту...
Проблема в том, что добросовестных специалистов не много. Если брать пример с авто, то раньше обслуживался каждый раз в разных сто, т.к. везде разводили, делали плохо и т.д., сменил больше 20 разных, пока друзья не посоветовали хорошего мастера. Что касается врачей, ещё НИ ОДНОГО хорошего врача мне за всю жизнь так и не попалось. Скорее всего они где-то есть, но лично я не встречал.
safonovstanislav написав:Человек и не должен быть специалистом сразу во всём. Для решения специфических проблем, всегда можно обратиться к узкому специалисту в этом вопросе. Проблема в том, что задача врачей не в том, чтоб вы были здоровы за как можно меньше денег, а, наоборот, болели почаще и тратили на лечение как можно больше. То же самое и в других сферах, например, с ремонтом авто. Задача мастера отремонтировать как можно хуже и дороже, и чтоб вы вернулись на очередной ремонт как можно скорее, но все-таки вернулись, и именно к ним. По-этому и приходится получать знания в дополненительных областях, чтоб не развели
Смотрю, жизнь ваша полна стрессов и опасностей ))))) Уверяю, можно наладить процесс совсем по-другому. Мне, во всяком случае, удается
Бездарность и некомпетентность нескольких разных врачей поставили под удар здоровье членов моей семьи несколько раз в разных ситуациях. Также были подобные случаи со знакомыми. Так что, доверия украинским врачам - нет