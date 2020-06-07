safonovstanislav написав:Человек и не должен быть специалистом сразу во всём. Для решения специфических проблем, всегда можно обратиться к узкому специалисту в этом вопросе. Проблема в том, что задача врачей не в том, чтоб вы были здоровы за как можно меньше денег, а, наоборот, болели почаще и тратили на лечение как можно больше. То же самое и в других сферах, например, с ремонтом авто. Задача мастера отремонтировать как можно хуже и дороже, и чтоб вы вернулись на очередной ремонт как можно скорее, но все-таки вернулись, и именно к ним. По-этому и приходится получать знания в дополненительных областях, чтоб не развели
Смотрю, жизнь ваша полна стрессов и опасностей ))))) Уверяю, можно наладить процесс совсем по-другому. Мне, во всяком случае, удается
shapo написав:Не нужно проецировать украинские реалии...
Я живу в украинских реалиях.
shapo написав:...но и в том, и в другом случае придут к добросовестному специалисту...
Проблема в том, что добросовестных специалистов не много. Если брать пример с авто, то раньше обслуживался каждый раз в разных сто, т.к. везде разводили, делали плохо и т.д., сменил больше 20 разных, пока друзья не посоветовали хорошего мастера. Что касается врачей, ещё НИ ОДНОГО хорошего врача мне за всю жизнь так и не попалось. Скорее всего они где-то есть, но лично я не встречал.
safonovstanislav написав:Человек и не должен быть специалистом сразу во всём. Для решения специфических проблем, всегда можно обратиться к узкому специалисту в этом вопросе. Проблема в том, что задача врачей не в том, чтоб вы были здоровы за как можно меньше денег, а, наоборот, болели почаще и тратили на лечение как можно больше. То же самое и в других сферах, например, с ремонтом авто. Задача мастера отремонтировать как можно хуже и дороже, и чтоб вы вернулись на очередной ремонт как можно скорее, но все-таки вернулись, и именно к ним. По-этому и приходится получать знания в дополненительных областях, чтоб не развели
Смотрю, жизнь ваша полна стрессов и опасностей ))))) Уверяю, можно наладить процесс совсем по-другому. Мне, во всяком случае, удается
Бездарность и некомпетентность нескольких разных врачей поставили под удар здоровье членов моей семьи несколько раз в разных ситуациях. Также были подобные случаи со знакомыми. Так что, доверия украинским врачам - нет
Всього випадків - 27 462 Нових - 463 Одужало - 12 195 Загинуло - 797 Підозри - 65 687
Вінницька область — 1150 Волинська область — 1079 Дніпропетровська область — 971 Донецька область — 231 Житомирська область — 897 Закарпатська область — 1386 Запорізька область — 496 Івано-Франківська область — 1582 Кіровоградська область — 559 м. Київ — 3490 Київська область — 1812 Львівська область — 2162 Луганська область — 54 Миколаївська область — 309 Одеська область — 1002 Полтавська область — 274 Рівненська область — 2071 Сумська область — 193 Тернопільська область — 1294 Харківська область — 1287 Херсонська область — 179 Хмельницька область — 518 Чернівецька область — 3698 Черкаська область — 469 Чернігівська область — 299
"Ограничения, введенные на фоне коронавируса SARS-CoV-2, привели к заметному росту числа случаев тяжелой депрессии среди населения. Особенно сильно пострадала возрастная группа от 18 до 25 лет", - сообщил профессор клинической психологии в частной высшей школе Геттингена Юсеф Шиба.
Для опроса исследователи использовали так называемую ISR-анкету – инструмент, позволяющий установить симптомы психических расстройств. По словам Шибана, ожидалось, что доля случаев тяжелой депрессии среди населения не превысит одного процента, однако выяснилось, что этот показатель достигает пяти процентов.
juristkostya написав:....... давайте вернёмся к вопросу про "у нас", когда каждого умершего хоть с признаками, хоть без признаков ОРЗ будут тестировать. Сейчас пока что даже смешивать нечего.
Вы уверены? Не знаю, не делается ли тестирование сейчас. Думаю, у нас подавляющее число смертей от ОРЗ происходит в больницах и там тестируют.
чтобы всерьёз рассуждать о "мировых данных", мир должен иметь единую методологию, что писать причиной смерти при сочетании нескольких болезней.
Согласен, надо. Отсутствие таких методик усложняет сравнение стран. Но не думаю, что в одной стране действуют (применяются) разные методики для учёта смертей от короны и гриппа или других болезней.
А вообще, что касается необходимой информации Вы во многом правы. Хотя не уверен, что её нет - вполне возможно, что она есть, просто не публикуется в открытой печати. Но если даже нет, то надо принимать решения и действовать согласно имеющейся, пусть и неполной. Повторюсь, но в реальной жизни так приходится действовать в большинстве случаев.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.