safonovstanislav написав:

Человек и не должен быть специалистом сразу во всём. Для решения специфических проблем, всегда можно обратиться к узкому специалисту в этом вопросе.Проблема в том, что задача врачей не в том, чтоб вы были здоровы за как можно меньше денег, а, наоборот, болели почаще и тратили на лечение как можно больше.То же самое и в других сферах, например, с ремонтом авто. Задача мастера отремонтировать как можно хуже и дороже, и чтоб вы вернулись на очередной ремонт как можно скорее, но все-таки вернулись, и именно к ним.По-этому и приходится получать знания в дополненительных областях, чтоб не развели