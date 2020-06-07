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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1367136813691370

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:02

  ЛАД написав:
  shapo написав:.....
Кроме того, как люди не перестанут болеть, так и машины попадать в аварии, но и в том, и в другом случае придут к добросовестному специалисту, а не к рвачу

Есть небольшая проблема - как заранее определить, идёте вы к добросовестному специалисту или к рвачу. :)

Никак.
Можно, конечно, собрать о нем побольше инфы, но и это не гарантия
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:е знаю, не делается ли тестирование сейчас. Думаю, у нас подавляющее число смертей от ОРЗ происходит в больницах и там тестируют.
чтобы появилась сама возможность "смешивания", нужно тестировать каждого умершего. Независимо от симптомов. Ну, ОК, тех, кто от кирпича на голову, не обязательно :-)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Повторюсь, но в реальной жизни так приходится действовать в большинстве случаев
и это едва ли не основная причина хаотичных, неэффективных действий власти.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:50

  freeze написав:.......
Обсуждали мы на неделе могучий славянский организм, который не даёт себя
убить коронавирусу. Но тут обратил внимание на следующие цифры:
Украина 788 умерших на 27 000 заболевших.
Сингапур 25 умерших на 38 000 заболевших.
......

Сложно сравнивать.
При нашем количестве тестирований вполне возможно, что у нас не 27 тыс. заболевших, 270 тыс. Или ещё больше.
Другой вариант - в силу каких-то особенностей (генетических или др.) заболеваемость у нас, действительно, ниже, но в силу худшего состояния здоровья населения + худшей медицины летальность значительно выше.
В этой связи интересно сравнение с Беларусью и РФ.
У нас - 9854, 628, 18.
Беларусь - 66987, 5233, 29.
РФ - 89193, 3266, 41.
Здесь - количество тестов, заболевших, смертей на 1 млн населения.
В Беларуси заболевших в 8 раз больше, а смертей всего в 1,6 раза больше.
С РФ разница поменьше, но тоже большая.
Различия, как мне кажется объясняются малым количеством тестов у нас, возможно, разными методиками учёта и, возможно, фальсификациями данных.
Само собой была разница в карантине. Но это может как-то объяснять разницу в количестве заболевших, но не в летальности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:00

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Повторюсь, но в реальной жизни так приходится действовать в большинстве случаев
и это едва ли не основная причина хаотичных, неэффективных действий власти.

Возможно, но лучше действовать и ошибаться, чем бездействовать. И это справедливо не только в отношении болезни. :)

чтобы появилась сама возможность "смешивания", нужно тестировать каждого умершего. Независимо от симптомов. Ну, ОК, тех, кто от кирпича на голову, не обязательно :-)

Не знаю, кого сейчас тестируют, а кого нет.
Но могу добавить к "кирпичу" - наверно, можно не тестировать умерших от аппендицита (или др. операции), от онкологии без признаков ОРЗ, от инсульта. Думаю, есть ещё ряд случаев, когда можно не тестировать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:05

  ЛАД написав:Сложно сравнивать.
При нашем количестве тестирований вполне возможно, что у нас не 27 тыс. заболевших, 270 тыс. Или ещё больше.
Другой вариант - в силу каких-то особенностей (генетических или др.) заболеваемость у нас, действительно, ниже, но в силу худшего состояния здоровья населения + худшей медицины летальность значительно выше.
В этой связи интересно сравнение с Беларусью и РФ.
У нас - 9854, 628, 18.
Беларусь - 66987, 5233, 29.
РФ - 89193, 3266, 41.
Здесь - количество тестов, заболевших, смертей на 1 млн населения.
В Беларуси заболевших в 8 раз больше, а смертей всего в 1,6 раза больше.
С РФ разница поменьше, но тоже большая.
Различия, как мне кажется объясняются малым количеством тестов у нас, возможно, разными методиками учёта и, возможно, фальсификациями данных.
Само собой была разница в карантине. Но это может как-то объяснять разницу в количестве заболевших, но не в летальности.

В Российских СМИ достаточно много писали что там просто ставят в качестве причины смерти пневмонию, у бацьки наверняка тот же прием. А Украина при таком количестве тестов вообще не имеет статистики
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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