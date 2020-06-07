Никак.
Можно, конечно, собрать о нем побольше инфы, но и это не гарантия
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:02
Никак.
Можно, конечно, собрать о нем побольше инфы, но и это не гарантия
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
чтобы появилась сама возможность "смешивания", нужно тестировать каждого умершего. Независимо от симптомов. Ну, ОК, тех, кто от кирпича на голову, не обязательно
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:50
Сложно сравнивать.
При нашем количестве тестирований вполне возможно, что у нас не 27 тыс. заболевших, 270 тыс. Или ещё больше.
Другой вариант - в силу каких-то особенностей (генетических или др.) заболеваемость у нас, действительно, ниже, но в силу худшего состояния здоровья населения + худшей медицины летальность значительно выше.
В этой связи интересно сравнение с Беларусью и РФ.
У нас - 9854, 628, 18.
Беларусь - 66987, 5233, 29.
РФ - 89193, 3266, 41.
Здесь - количество тестов, заболевших, смертей на 1 млн населения.
В Беларуси заболевших в 8 раз больше, а смертей всего в 1,6 раза больше.
С РФ разница поменьше, но тоже большая.
Различия, как мне кажется объясняются малым количеством тестов у нас, возможно, разными методиками учёта и, возможно, фальсификациями данных.
Само собой была разница в карантине. Но это может как-то объяснять разницу в количестве заболевших, но не в летальности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:00
Возможно, но лучше действовать и ошибаться, чем бездействовать. И это справедливо не только в отношении болезни.
Не знаю, кого сейчас тестируют, а кого нет.
Но могу добавить к "кирпичу" - наверно, можно не тестировать умерших от аппендицита (или др. операции), от онкологии без признаков ОРЗ, от инсульта. Думаю, есть ещё ряд случаев, когда можно не тестировать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:05
В Российских СМИ достаточно много писали что там просто ставят в качестве причины смерти пневмонию, у бацьки наверняка тот же прием. А Украина при таком количестве тестов вообще не имеет статистики
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
в условиях неограниченных ресурсов - несомненно
Но с нашим бюджетом на медицину каждая трата должна быть три раза обоснована.
Штука как раз в том, что, например, Италия тестирует вообще всех умерших, даже без признаков ОРЗ. И поэтому возникает почва для страшной статистики.
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|