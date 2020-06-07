freeze написав:....... Обсуждали мы на неделе могучий славянский организм, который не даёт себя убить коронавирусу. Но тут обратил внимание на следующие цифры: Украина 788 умерших на 27 000 заболевших. Сингапур 25 умерших на 38 000 заболевших. ......
Сложно сравнивать. При нашем количестве тестирований вполне возможно, что у нас не 27 тыс. заболевших, 270 тыс. Или ещё больше. Другой вариант - в силу каких-то особенностей (генетических или др.) заболеваемость у нас, действительно, ниже, но в силу худшего состояния здоровья населения + худшей медицины летальность значительно выше. В этой связи интересно сравнение с Беларусью и РФ. У нас - 9854, 628, 18. Беларусь - 66987, 5233, 29. РФ - 89193, 3266, 41. Здесь - количество тестов, заболевших, смертей на 1 млн населения. В Беларуси заболевших в 8 раз больше, а смертей всего в 1,6 раза больше. С РФ разница поменьше, но тоже большая. Различия, как мне кажется объясняются малым количеством тестов у нас, возможно, разными методиками учёта и, возможно, фальсификациями данных. Само собой была разница в карантине. Но это может как-то объяснять разницу в количестве заболевших, но не в летальности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Повторюсь, но в реальной жизни так приходится действовать в большинстве случаев
и это едва ли не основная причина хаотичных, неэффективных действий власти.
Возможно, но лучше действовать и ошибаться, чем бездействовать. И это справедливо не только в отношении болезни.
чтобы появилась сама возможность "смешивания", нужно тестировать каждого умершего. Независимо от симптомов. Ну, ОК, тех, кто от кирпича на голову, не обязательно
Не знаю, кого сейчас тестируют, а кого нет. Но могу добавить к "кирпичу" - наверно, можно не тестировать умерших от аппендицита (или др. операции), от онкологии без признаков ОРЗ, от инсульта. Думаю, есть ещё ряд случаев, когда можно не тестировать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Сложно сравнивать. При нашем количестве тестирований вполне возможно, что у нас не 27 тыс. заболевших, 270 тыс. Или ещё больше. Другой вариант - в силу каких-то особенностей (генетических или др.) заболеваемость у нас, действительно, ниже, но в силу худшего состояния здоровья населения + худшей медицины летальность значительно выше. В этой связи интересно сравнение с Беларусью и РФ. У нас - 9854, 628, 18. Беларусь - 66987, 5233, 29. РФ - 89193, 3266, 41. Здесь - количество тестов, заболевших, смертей на 1 млн населения. В Беларуси заболевших в 8 раз больше, а смертей всего в 1,6 раза больше. С РФ разница поменьше, но тоже большая. Различия, как мне кажется объясняются малым количеством тестов у нас, возможно, разными методиками учёта и, возможно, фальсификациями данных. Само собой была разница в карантине. Но это может как-то объяснять разницу в количестве заболевших, но не в летальности.
В Российских СМИ достаточно много писали что там просто ставят в качестве причины смерти пневмонию, у бацьки наверняка тот же прием. А Украина при таком количестве тестов вообще не имеет статистики
juristkostya написав:Штука как раз в том, что, например, Италия тестирует вообще всех умерших, даже без признаков ОРЗ. И поэтому возникает почва для страшной статистики.
почему-то тема превратилась в повторение того что было известно по крайней мере мне еще в начале - в первые две недели карантина , о чем было указано на многих интернет ресурсах . Это не к вам претензия, но по моему обcуждение началось по второму кругу если не по третьему
Москвичи молодцы, добросовестно отнеслись к карантину и уже завтра все ограничения снимаются. Собянин отменяет карантин... https://youtu.be/pMHFdV53j0g Осталось целительный парад провести и конституцию изменить.