Додано: Пон 08 чер, 2020 13:50

freeze написав: .......

Обсуждали мы на неделе могучий славянский организм, который не даёт себя

убить коронавирусу. Но тут обратил внимание на следующие цифры:

Украина 788 умерших на 27 000 заболевших.

Сингапур 25 умерших на 38 000 заболевших.

...... .......Обсуждали мы на неделе могучий славянский организм, который не даёт себяубить коронавирусу. Но тут обратил внимание на следующие цифры:Украина 788 умерших на 27 000 заболевших.Сингапур 25 умерших на 38 000 заболевших.......

Сложно сравнивать.При нашем количестве тестирований вполне возможно, что у нас не 27 тыс. заболевших, 270 тыс. Или ещё больше.Другой вариант - в силу каких-то особенностей (генетических или др.) заболеваемость у нас, действительно, ниже, но в силу худшего состояния здоровья населения + худшей медицины летальность значительно выше.В этой связи интересно сравнение с Беларусью и РФ.У нас - 9854, 628, 18.Беларусь - 66987, 5233, 29.РФ - 89193, 3266, 41.Здесь - количество тестов, заболевших, смертей на 1 млн населения.В Беларуси заболевших в 8 раз больше, а смертей всего в 1,6 раза больше.С РФ разница поменьше, но тоже большая.Различия, как мне кажется объясняются малым количеством тестов у нас, возможно, разными методиками учёта и, возможно, фальсификациями данных.Само собой была разница в карантине. Но это может как-то объяснять разницу в количестве заболевших, но не в летальности.