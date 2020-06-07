Додано: Пон 08 чер, 2020 18:47

Исследование показало, что если следы коронавируса появляются на больничной каталке, то в течение 10 часов вирус оказывается на половине всех поверхностей больницы.Исследование показало, что частицы ДНК вируса с больничных каталках были выявлены почти на половине всех поверхностей в больнице в течение 10 часов и сохранялись там не менее 5 дней.Это говорит о недооцененной опасности контактного заражения коронавирусом, передает medikforum со ссылкой на Journal of Hospital Infection. До последнего времени ученые говорили, что подавляющее большинство заражение вирусом, вызывающим COVID-19, происходит воздушно-капельным путем, то есть в результате кашля, чихания, разговоров или дыхания инфицированных. На долю контактного заражения оставалось не так много заражений, но теперь это опровергает исследование ученых из Великобритании. Их работа показала, что если следы коронавируса появляются на больничной каталке, то в течение 10 часов вирус оказывается на половине всех поверхностей больницы. Он сохраняется там в течение 5 дней. Вместо того чтобы использовать собственно вирус SARS-CoV-2, исследователи применили искусственно размноженный фрагмент ДНК вируса, инфицирующего растения и не опасного для людей. Эти частицы добавили в 1 мм воды чтобы сохранить концентрацию, наблюдаемую в респираторных образцах пациентов с SARS-CoV-2. Исследователи поместили воду с ДНК вируса на каталки в изолированной комнате больницы. Это помещение для пациентов с высокой степенью риска заражения. Затем в течение следующих 5 дней ученые брали анализы с поверхностей по всей больнице.Выяснилось, что уже через 10 часов после первоначального помещения образцов вируса на каталку генетический материал распространился на 41 % (!) поверхностей в больничном учреждении, начиная от других каталок, дверных ручек и подлокотников в комнате ожидания и заканчивая детскими игрушками и книжками в игровой зоне. Через три дня количество зараженных поверхностей выросло до 59% и лишь на пятый день опустилось до 41%. Исследование показывают важную роль, которую поверхности играют в деле передачи вируса. Ученые в очередной раз подчеркивают, насколько важно проводить дезинфекцию всех поверхностей и тщательно мыть руки.Подробности читайте на УНИАН: