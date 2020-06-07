Никак.
Можно, конечно, собрать о нем побольше инфы, но и это не гарантия
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Додано: Пон 08 чер, 2020 13:02
Никак.
Можно, конечно, собрать о нем побольше инфы, но и это не гарантия
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
чтобы появилась сама возможность "смешивания", нужно тестировать каждого умершего. Независимо от симптомов. Ну, ОК, тех, кто от кирпича на голову, не обязательно
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:50
Сложно сравнивать.
При нашем количестве тестирований вполне возможно, что у нас не 27 тыс. заболевших, 270 тыс. Или ещё больше.
Другой вариант - в силу каких-то особенностей (генетических или др.) заболеваемость у нас, действительно, ниже, но в силу худшего состояния здоровья населения + худшей медицины летальность значительно выше.
В этой связи интересно сравнение с Беларусью и РФ.
У нас - 9854, 628, 18.
Беларусь - 66987, 5233, 29.
РФ - 89193, 3266, 41.
Здесь - количество тестов, заболевших, смертей на 1 млн населения.
В Беларуси заболевших в 8 раз больше, а смертей всего в 1,6 раза больше.
С РФ разница поменьше, но тоже большая.
Различия, как мне кажется объясняются малым количеством тестов у нас, возможно, разными методиками учёта и, возможно, фальсификациями данных.
Само собой была разница в карантине. Но это может как-то объяснять разницу в количестве заболевших, но не в летальности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:00
Возможно, но лучше действовать и ошибаться, чем бездействовать. И это справедливо не только в отношении болезни.
Не знаю, кого сейчас тестируют, а кого нет.
Но могу добавить к "кирпичу" - наверно, можно не тестировать умерших от аппендицита (или др. операции), от онкологии без признаков ОРЗ, от инсульта. Думаю, есть ещё ряд случаев, когда можно не тестировать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:05
В Российских СМИ достаточно много писали что там просто ставят в качестве причины смерти пневмонию, у бацьки наверняка тот же прием. А Украина при таком количестве тестов вообще не имеет статистики
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
в условиях неограниченных ресурсов - несомненно
Но с нашим бюджетом на медицину каждая трата должна быть три раза обоснована.
Штука как раз в том, что, например, Италия тестирует вообще всех умерших, даже без признаков ОРЗ. И поэтому возникает почва для страшной статистики.
Додано: Пон 08 чер, 2020 16:38
почему-то тема превратилась в повторение того что было известно по крайней мере мне еще в начале - в первые две недели карантина , о чем было указано на многих интернет ресурсах .
Это не к вам претензия, но по моему обcуждение началось по второму кругу если не по третьему
Додано: Пон 08 чер, 2020 17:03
Москвичи молодцы, добросовестно отнеслись к карантину и уже завтра все ограничения снимаются. Собянин отменяет карантин...
Осталось целительный парад провести и конституцию изменить.
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:47
Исследование показало, что если следы коронавируса появляются на больничной каталке, то в течение 10 часов вирус оказывается на половине всех поверхностей больницы.
Исследование показало, что частицы ДНК вируса с больничных каталках были выявлены почти на половине всех поверхностей в больнице в течение 10 часов и сохранялись там не менее 5 дней.
Это говорит о недооцененной опасности контактного заражения коронавирусом, передает medikforum со ссылкой на Journal of Hospital Infection. До последнего времени ученые говорили, что подавляющее большинство заражение вирусом, вызывающим COVID-19, происходит воздушно-капельным путем, то есть в результате кашля, чихания, разговоров или дыхания инфицированных. На долю контактного заражения оставалось не так много заражений, но теперь это опровергает исследование ученых из Великобритании. Их работа показала, что если следы коронавируса появляются на больничной каталке, то в течение 10 часов вирус оказывается на половине всех поверхностей больницы. Он сохраняется там в течение 5 дней. Вместо того чтобы использовать собственно вирус SARS-CoV-2, исследователи применили искусственно размноженный фрагмент ДНК вируса, инфицирующего растения и не опасного для людей. Эти частицы добавили в 1 мм воды чтобы сохранить концентрацию, наблюдаемую в респираторных образцах пациентов с SARS-CoV-2. Исследователи поместили воду с ДНК вируса на каталки в изолированной комнате больницы. Это помещение для пациентов с высокой степенью риска заражения. Затем в течение следующих 5 дней ученые брали анализы с поверхностей по всей больнице.
Выяснилось, что уже через 10 часов после первоначального помещения образцов вируса на каталку генетический материал распространился на 41 % (!) поверхностей в больничном учреждении, начиная от других каталок, дверных ручек и подлокотников в комнате ожидания и заканчивая детскими игрушками и книжками в игровой зоне. Через три дня количество зараженных поверхностей выросло до 59% и лишь на пятый день опустилось до 41%. Исследование показывают важную роль, которую поверхности играют в деле передачи вируса. Ученые в очередной раз подчеркивают, насколько важно проводить дезинфекцию всех поверхностей и тщательно мыть руки.
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