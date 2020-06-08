Осталось так мало - дотянуть до холодов .
а там можно будет кричать про вторую волну вируса
надо тянуть со всех сил !!!
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Додано: Пон 08 чер, 2020 20:44
Дотянуть до холодов
Осталось так мало - дотянуть до холодов .
а там можно будет кричать про вторую волну вируса
надо тянуть со всех сил !!!
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А холода причем к коронавирусу ?
Сейчас лето, и в жарких тропиках коронавирус себя чувствует лучше чем зимой в Китае.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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