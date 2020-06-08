RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1368136913701371

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:44

Дотянуть до холодов

Осталось так мало - дотянуть до холодов .
а там можно будет кричать про вторую волну вируса
надо тянуть со всех сил !!!
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 615
З нами з: 22.07.11
Подякував: 222 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:Осталось так мало - дотянуть до холодов .
а там можно будет кричать про вторую волну вируса
надо тянуть со всех сил !!!


А холода причем к коронавирусу ?
Сейчас лето, и в жарких тропиках коронавирус себя чувствует лучше чем зимой в Китае.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17186
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4230 раз.
Подякували: 6812 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 1368136913701371
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 210787ostin, apostol і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6983 1570669
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2020 12:17
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1537)
08.06.2020 21:01
Monobank (19212)
08.06.2020 20:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.