Осталось так мало - дотянуть до холодов .
а там можно будет кричать про вторую волну вируса
надо тянуть со всех сил !!!
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Додано: Пон 08 чер, 2020 20:44
Дотянуть до холодов
Осталось так мало - дотянуть до холодов .
а там можно будет кричать про вторую волну вируса
надо тянуть со всех сил !!!
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А холода причем к коронавирусу ?
Сейчас лето, и в жарких тропиках коронавирус себя чувствует лучше чем зимой в Китае.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 09 чер, 2020 00:50
Сегодня в лагере египтян (в миссии ООН) в ДР КОНГО выявили 14 случаев КОВИД. В городе Букаву. Там +30 днём.
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