Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1368136913701371 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 26 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 232 Додано: Пон 08 чер, 2020 20:44 Дотянуть до холодов Осталось так мало - дотянуть до холодов .

а там можно будет кричать про вторую волну вируса

надо тянуть со всех сил !!! moldashavanin

Повідомлень: 615 З нами з: 22.07.11 Подякував: 222 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2020 20:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире moldashavanin написав: Осталось так мало - дотянуть до холодов .

а там можно будет кричать про вторую волну вируса

надо тянуть со всех сил !!!



А холода причем к коронавирусу ?

Сейчас лето, и в жарких тропиках коронавирус себя чувствует лучше чем зимой в Китае. А холода причем к коронавирусу ?Сейчас лето, и в жарких тропиках коронавирус себя чувствует лучше чем зимой в Китае. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17186 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4230 раз. Подякували: 6812 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 00:50 freeze написав: moldashavanin написав: Осталось так мало - дотянуть до холодов .

а там можно будет кричать про вторую волну вируса

надо тянуть со всех сил !!!



А холода причем к коронавирусу ?

Сейчас лето, и в жарких тропиках коронавирус себя чувствует лучше чем зимой в Китае. А холода причем к коронавирусу ?Сейчас лето, и в жарких тропиках коронавирус себя чувствует лучше чем зимой в Китае.

Сегодня в лагере египтян (в миссии ООН) в ДР КОНГО выявили 14 случаев КОВИД. В городе Букаву. Там +30 днём. Сегодня в лагере египтян (в миссии ООН) в ДР КОНГО выявили 14 случаев КОВИД. В городе Букаву. Там +30 днём. Hotab

Повідомлень: 2830 З нами з: 15.02.09 Подякував: 96 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 02:41 juristkostya написав: ЛАД написав: Возможно, но лучше действовать и ошибаться, чем бездействовать. И это справедливо не только в отношении болезни. Возможно, но лучше действовать и ошибаться, чем бездействовать. И это справедливо не только в отношении болезни. в условиях неограниченных ресурсов - несомненно

Но с нашим бюджетом на медицину каждая трата должна быть три раза обоснована. в условиях неограниченных ресурсов - несомненноНо с нашим бюджетом на медицину каждая трата должна быть три раза обоснована.

Вы говорите вроде бы правильные слова. И вроде бы беспокоитесь об эффективности трат и действий. Возможно , в обычной ситуации это ещё было бы справедливо.

Видимо, у Вас достаточно благополучная жизнь и Вы никогда не сталкивались с ситуацией форс-мажор. В этой ситуации проблема затрат становится далеко не главной.



Пишу в последний раз.

Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная.

И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар.

О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете?

Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ.

Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией".

Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём.



ЛАД написав: от онкологии без признаков ОРЗ от онкологии без признаков ОРЗ

Штука как раз в том, что, например, Италия тестирует вообще всех умерших, даже без признаков ОРЗ. И поэтому возникает почва для страшной статистики. Штука как раз в том, что, например, Италия тестирует вообще всех умерших, даже без признаков ОРЗ. И поэтому возникает почва для страшной статистики.

Я бы не назвал итальянскую статистику такой уж "страшной".

235 тыс. заболевших и 34 тыс. умерших это 4 заболевших на 1000 человек и 1 умерший на 2000 человек.

Человечество своими руками убивало (и продолжает убивать) гораздо больше людей.

Потери Италии во Второй мировой - 374 тыс. военных + 105 тыс. мирных жителей (всего 479 тыс.) при населении почти в 1,5 раза меньше сегодняшнего.

О потерях Союза или Германии промолчу. Вы говорите вроде бы правильные слова. И вроде бы беспокоитесь об эффективности трат и действий., в обычной ситуации это ещё было бы справедливо.Видимо, у Вас достаточно благополучная жизнь и Вы никогда не сталкивались с ситуацией форс-мажор. В этой ситуации проблема затрат становится далеко не главной.Пишу в последний раз.Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная.И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар.О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете?Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ.Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией".Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём.Я бы не назвал итальянскую статистику такой уж "страшной".235 тыс. заболевших и 34 тыс. умерших это 4 заболевших на 1000 человек и 1 умерший на 2000 человек.Человечество своими руками убивало (и продолжает убивать) гораздо больше людей.Потери Италии во Второй мировой - 374 тыс. военных + 105 тыс. мирных жителей (всего 479 тыс.) при населении почти в 1,5 раза меньше сегодняшнего.О потерях Союза или Германии промолчу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16671 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4486 раз. Подякували: 4161 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1368136913701371 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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