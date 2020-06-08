Додано: Вів 09 чер, 2020 02:41

juristkostya написав: ЛАД написав: Возможно, но лучше действовать и ошибаться, чем бездействовать. И это справедливо не только в отношении болезни. Возможно, но лучше действовать и ошибаться, чем бездействовать. И это справедливо не только в отношении болезни. в условиях неограниченных ресурсов - несомненно

Но с нашим бюджетом на медицину каждая трата должна быть три раза обоснована. в условиях неограниченных ресурсов - несомненноНо с нашим бюджетом на медицину каждая трата должна быть три раза обоснована.

Возможно

ЛАД написав: от онкологии без признаков ОРЗ от онкологии без признаков ОРЗ

Штука как раз в том, что, например, Италия тестирует вообще всех умерших, даже без признаков ОРЗ. И поэтому возникает почва для страшной статистики. Штука как раз в том, что, например, Италия тестирует вообще всех умерших, даже без признаков ОРЗ. И поэтому возникает почва для страшной статистики.

Вы говорите вроде бы правильные слова. И вроде бы беспокоитесь об эффективности трат и действий., в обычной ситуации это ещё было бы справедливо.Видимо, у Вас достаточно благополучная жизнь и Вы никогда не сталкивались с ситуацией форс-мажор. В этой ситуации проблема затрат становится далеко не главной.Пишу в последний раз.Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная.И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар.О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете?Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ.Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией".Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём.Я бы не назвал итальянскую статистику такой уж "страшной".235 тыс. заболевших и 34 тыс. умерших это 4 заболевших на 1000 человек и 1 умерший на 2000 человек.Человечество своими руками убивало (и продолжает убивать) гораздо больше людей.Потери Италии во Второй мировой - 374 тыс. военных + 105 тыс. мирных жителей (всего 479 тыс.) при населении почти в 1,5 раза меньше сегодняшнего.О потерях Союза или Германии промолчу.