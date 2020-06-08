Осталось так мало - дотянуть до холодов .
а там можно будет кричать про вторую волну вируса
надо тянуть со всех сил !!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:44
Дотянуть до холодов
Осталось так мало - дотянуть до холодов .
а там можно будет кричать про вторую волну вируса
надо тянуть со всех сил !!!
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А холода причем к коронавирусу ?
Сейчас лето, и в жарких тропиках коронавирус себя чувствует лучше чем зимой в Китае.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 09 чер, 2020 00:50
Сегодня в лагере египтян (в миссии ООН) в ДР КОНГО выявили 14 случаев КОВИД. В городе Букаву. Там +30 днём.
Додано: Вів 09 чер, 2020 02:41
Вы говорите вроде бы правильные слова. И вроде бы беспокоитесь об эффективности трат и действий. Возможно, в обычной ситуации это ещё было бы справедливо.
Видимо, у Вас достаточно благополучная жизнь и Вы никогда не сталкивались с ситуацией форс-мажор. В этой ситуации проблема затрат становится далеко не главной.
Пишу в последний раз.
Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная.
И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар.
О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете?
Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ.
Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией".
Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём.
Я бы не назвал итальянскую статистику такой уж "страшной".
235 тыс. заболевших и 34 тыс. умерших это 4 заболевших на 1000 человек и 1 умерший на 2000 человек.
Человечество своими руками убивало (и продолжает убивать) гораздо больше людей.
Потери Италии во Второй мировой - 374 тыс. военных + 105 тыс. мирных жителей (всего 479 тыс.) при населении почти в 1,5 раза меньше сегодняшнего.
О потерях Союза или Германии промолчу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 09 чер, 2020 08:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Зеленский хотел заболеть коронавирусом.
«Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу»
В Офисе президента от этой оригинальной идеи всё же отказались.
"Решили, что слишком. Что перебор", – сказал Владимир Зеленский.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 09 чер, 2020 08:42
Осенняя версия/прошивка вируса будет ещё хуже- нужно будет мыть ещё и ноги
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 09 чер, 2020 08:51
Уже готовится более серьезная мутация
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 09 чер, 2020 08:59
Ждите теперь рассказов как рвался на фронт под Иловайск и Дебальцево спасать ребят, но тоже не пустили, привязали к койке.
Додано: Вів 09 чер, 2020 09:31
А если человек задохнулся, нужно тестировать?
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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