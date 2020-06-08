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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:28
freeze написав:
moldashavanin написав:Осталось так мало - дотянуть до холодов .
а там можно будет кричать про вторую волну вируса
надо тянуть со всех сил !!!
А холода причем к коронавирусу ?
Сейчас лето, и в жарких тропиках коронавирус себя чувствует лучше чем зимой в Китае.
На кожные сопли будут кричать - коронавирус
будут изображать вторую волну
надо как-то оправдать безумный карантин
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Додано: Вів 09 чер, 2020 10:49
moldashavanin написав:
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На кожные сопли будут кричать - коронавирус
будут изображать вторую волну
надо как-то оправдать безумный карантин
При короновирусе как раз соплей нет.
"Учите матчасть" (с)
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Додано: Вів 09 чер, 2020 10:58
мы идем по надежному пути снижения колва тестов как методе контроля за заболеваемостью, вчера - 7.5 тысяч, сегодня - 6.5.
следующий ход - просто убрать статистику по примеру Бразилии
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