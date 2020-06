Додано: Вів 09 чер, 2020 10:58

мы идем по надежному пути снижения колва тестов как методе контроля за заболеваемостью, вчера - 7.5 тысяч, сегодня - 6.5.



следующий ход - просто убрать статистику по примеру Бразилии

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California