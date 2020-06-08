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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1370137113721373>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:28

  freeze написав:
moldashavanin написав:Осталось так мало - дотянуть до холодов .
а там можно будет кричать про вторую волну вируса
надо тянуть со всех сил !!!


А холода причем к коронавирусу ?
Сейчас лето, и в жарких тропиках коронавирус себя чувствует лучше чем зимой в Китае.


На кожные сопли будут кричать - коронавирус
будут изображать вторую волну
надо как-то оправдать безумный карантин
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:49

  moldashavanin написав:,,
На кожные сопли будут кричать - коронавирус
будут изображать вторую волну
надо как-то оправдать безумный карантин

При короновирусе как раз соплей нет.
"Учите матчасть" (с)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

мы идем по надежному пути снижения колва тестов как методе контроля за заболеваемостью, вчера - 7.5 тысяч, сегодня - 6.5.

следующий ход - просто убрать статистику по примеру Бразилии
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:15

  adeges написав:мы идем по надежному пути снижения колва тестов как методе контроля за заболеваемостью, вчера - 7.5 тысяч, сегодня - 6.5.



Не мели. Зачем делать тесты всем подряд без симптомов?! :roll:
Еще от эболы начнете всех подряд на всякий случай тестировать.
Только симптоматиков и людей с повышенными рисками. :!:
Остальным три чарки на день, обязательно миску витаминной окрошки и интенсивная клубничная терапия. Приготовиться к вишневой. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:мы идем по надежному пути снижения колва тестов

выходные просто, все на пляжах да на шашлыках, в том числе и лаборанты
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:44

  Libo написав:
  adeges написав:мы идем по надежному пути снижения колва тестов как методе контроля за заболеваемостью, вчера - 7.5 тысяч, сегодня - 6.5.



Не мели. Зачем делать тесты всем подряд без симптомов?! :roll:
Еще от эболы начнете всех подряд на всякий случай тестировать.
Только симптоматиков и людей с повышенными рисками. :!:
Остальным три чарки на день, обязательно миску витаминной окрошки и интенсивная клубничная терапия. Приготовиться к вишневой. :lol:


Ты это в США расскажи да и вообще всему цивилизованному миру
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Бергамо, одном из наиболее пострадавших от коронавируса городов Италии, антитела обнаружили у 57% протестированных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Господа подскажите пожалуйста . Тут народ любит цифры постить . При каком количестве больных объявляется эпидемия и пандемия ? Согласно местного и международного законодательства ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 27 856
Нових - 394
Одужало - 12 412
Загинуло - 810
Підозри - 66 166

Вінницька область — 1175
Волинська область — 1113
Дніпропетровська область — 971
Донецька область — 235
Житомирська область — 935
Закарпатська область — 1425
Запорізька область — 499
Івано-Франківська область — 1602
Кіровоградська область — 562
м. Київ — 3523
Київська область — 1836
Львівська область — 2211
Луганська область — 54
Миколаївська область — 309
Одеська область — 1010
Полтавська область — 274
Рівненська область — 2094
Сумська область — 198
Тернопільська область — 1305
Харківська область — 1305
Херсонська область — 179
Хмельницька область — 518
Чернівецька область — 3729
Черкаська область — 490
Чернігівська область — 304
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:56

  _Mykola_ написав:
  moldashavanin написав:,,
На кожные сопли будут кричать - коронавирус
будут изображать вторую волну
надо как-то оправдать безумный карантин

При короновирусе как раз соплей нет.
"Учите матчасть" (с)

Пофиг . Вчерашняя правда или лож никому не интересная .
Я сейчас пишу и это есть правда
При коронавирусе есть сопли
Хотите поймать меня на лжи ?
так я говорю предположение а не факт
учитесь моей лжи
moldashavanin
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