На кожные сопли будут кричать - коронавирус
будут изображать вторую волну
надо как-то оправдать безумный карантин
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:28
На кожные сопли будут кричать - коронавирус
будут изображать вторую волну
надо как-то оправдать безумный карантин
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:49
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
мы идем по надежному пути снижения колва тестов как методе контроля за заболеваемостью, вчера - 7.5 тысяч, сегодня - 6.5.
следующий ход - просто убрать статистику по примеру Бразилии
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:15
Не мели. Зачем делать тесты всем подряд без симптомов?!
Еще от эболы начнете всех подряд на всякий случай тестировать.
Только симптоматиков и людей с повышенными рисками.
Остальным три чарки на день, обязательно миску витаминной окрошки и интенсивная клубничная терапия. Приготовиться к вишневой.
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:44
Ты это в США расскажи да и вообще всему цивилизованному миру
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Бергамо, одном из наиболее пострадавших от коронавируса городов Италии, антитела обнаружили у 57% протестированных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Господа подскажите пожалуйста . Тут народ любит цифры постить . При каком количестве больных объявляется эпидемия и пандемия ? Согласно местного и международного законодательства ?
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 27 856
Нових - 394
Одужало - 12 412
Загинуло - 810
Підозри - 66 166
Вінницька область — 1175
Волинська область — 1113
Дніпропетровська область — 971
Донецька область — 235
Житомирська область — 935
Закарпатська область — 1425
Запорізька область — 499
Івано-Франківська область — 1602
Кіровоградська область — 562
м. Київ — 3523
Київська область — 1836
Львівська область — 2211
Луганська область — 54
Миколаївська область — 309
Одеська область — 1010
Полтавська область — 274
Рівненська область — 2094
Сумська область — 198
Тернопільська область — 1305
Харківська область — 1305
Херсонська область — 179
Хмельницька область — 518
Чернівецька область — 3729
Черкаська область — 490
Чернігівська область — 304
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:56
Пофиг . Вчерашняя правда или лож никому не интересная .
Я сейчас пишу и это есть правда
При коронавирусе есть сопли
Хотите поймать меня на лжи ?
так я говорю предположение а не факт
учитесь моей лжи
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