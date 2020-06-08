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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1370137113721373

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:06

  Libo написав:
  adeges написав:мы идем по надежному пути снижения колва тестов как методе контроля за заболеваемостью, вчера - 7.5 тысяч, сегодня - 6.5.



Не мели. Зачем делать тесты всем подряд без симптомов?! :roll:


поясняю для my mentally handicapped buddies

при карантине заболеваемость, а значит подозрений, меньше в силу ограничения контактов. в этот период в украине делалось от 10 до 17 тысяч тестов в день.

при отмене или смягчении карантина заболеваемость не может быть ниже (и она не ниже фактически), а значит подозрений не может быть меньше, но тестов делают в 2+ раза меньше

кроме того, при снятии карантина, контакты, особенно потенциально бессимптомные, должны жестко отслеживаться, чтобы избежать superspreading, и к этому стремятся во всех странах, поэтому кол-во тестов везде, кроме Украины, растет, не зависимо от снижения заболеваемости
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:15

  Libo написав:.
Остальным три чарки на день, обязательно миску витаминной окрошки и интенсивная клубничная терапия. Приготовиться к вишневой. :lol:

Особенно на фоне необязательности защитных экранов, и полного отсутствия масочного режима на рынках.
И, тесты не делать.
Бинго, короновирус - побежден. А че мрут? Да от разных болезней... :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:17

  moldashavanin написав:
  _Mykola_ написав:
  moldashavanin написав:,,
На кожные сопли будут кричать - коронавирус
будут изображать вторую волну
надо как-то оправдать безумный карантин

При короновирусе как раз соплей нет.
"Учите матчасть" (с)

Пофиг . Вчерашняя правда или лож никому не интересная .
Я сейчас пишу и это есть правда
При коронавирусе есть сопли
Хотите поймать меня на лжи ?
так я говорю предположение а не факт
учитесь моей лжи

Это из цикла "сколько нужно молдаванов чтобы закрутить одну лампочку?" :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:18

Что сейчас с тестированием? Если температура + незначительный кашель?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:21

  Proofy написав:Что сейчас с тестированием? Если температура + незначительный кашель?

При таких симптомах, тестов Вы не сможете получить.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:27

  shapo написав:Ты это в США расскажи да и вообще всему цивилизованному миру


Чурка ты забитая :P , я в Вирджинии, в Мэриленде или в DC хотел сделать тест, чтобы не сидеть тут на карантине. Только при наличии симптомов, только по направлению врача, только по предварительной записи, только при получении тест-центром электронного и бумажного с подписью врача направления. Никакого другого способа.
В НЙ за деньги можно было сделать тест на вирус или антитела свободно, но результаты только через 5 дней, что меня не устраивало, т.к. я приехал туда только накануне отъезда. :?
Libo
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