adeges написав:мы идем по надежному пути снижения колва тестов как методе контроля за заболеваемостью, вчера - 7.5 тысяч, сегодня - 6.5.
Не мели. Зачем делать тесты всем подряд без симптомов?!
поясняю для my mentally handicapped buddies
при карантине заболеваемость, а значит подозрений, меньше в силу ограничения контактов. в этот период в украине делалось от 10 до 17 тысяч тестов в день.
при отмене или смягчении карантина заболеваемость не может быть ниже (и она не ниже фактически), а значит подозрений не может быть меньше, но тестов делают в 2+ раза меньше
кроме того, при снятии карантина, контакты, особенно потенциально бессимптомные, должны жестко отслеживаться, чтобы избежать superspreading, и к этому стремятся во всех странах, поэтому кол-во тестов везде, кроме Украины, растет, не зависимо от снижения заболеваемости
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
shapo написав:Ты это в США расскажи да и вообще всему цивилизованному миру
Чурка ты забитая , я в Вирджинии, в Мэриленде или в DC хотел сделать тест, чтобы не сидеть тут на карантине. Только при наличии симптомов, только по направлению врача, только по предварительной записи, только при получении тест-центром электронного и бумажного с подписью врача направления. Никакого другого способа. В НЙ за деньги можно было сделать тест на вирус или антитела свободно, но результаты только через 5 дней, что меня не устраивало, т.к. я приехал туда только накануне отъезда.