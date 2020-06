Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 1370137113721373 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 26 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 232 Додано: Вів 09 чер, 2020 12:06 Libo написав: adeges написав: мы идем по надежному пути снижения колва тестов как методе контроля за заболеваемостью, вчера - 7.5 тысяч, сегодня - 6.5.



Не мели. Зачем делать тесты всем подряд без симптомов?!

поясняю для my mentally handicapped buddies



при карантине заболеваемость, а значит подозрений, меньше в силу ограничения контактов. в этот период в украине делалось от 10 до 17 тысяч тестов в день.



при отмене или смягчении карантина заболеваемость не может быть ниже (и она не ниже фактически), а значит подозрений не может быть меньше, но тестов делают в 2+ раза меньше



кроме того, при снятии карантина, контакты, особенно потенциально бессимптомные, должны жестко отслеживаться, чтобы избежать superspreading, и к этому стремятся во всех странах, поэтому кол-во тестов везде, кроме Украины, растет, не зависимо от снижения заболеваемости поясняю для my mentally handicapped buddiesпри карантине заболеваемость, а значит подозрений, меньше в силу ограничения контактов. в этот период в украине делалось от 10 до 17 тысяч тестов в день.при отмене или смягчении карантина заболеваемость не может быть ниже (и она не ниже фактически), а значит подозрений не может быть меньше, но тестов делают в 2+ раза меньшекроме того, при снятии карантина, контакты, особенно потенциально бессимптомные, должны жестко отслеживаться, чтобы избежать superspreading, и к этому стремятся во всех странах, поэтому кол-во тестов везде, кроме Украины, растет, не зависимо от снижения заболеваемости It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3110 З нами з: 14.03.06 Подякував: 190 раз. Подякували: 392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 12:15 Libo написав: .

Остальным три чарки на день, обязательно миску витаминной окрошки и интенсивная клубничная терапия. Приготовиться к вишневой. Остальным три чарки на день, обязательно миску витаминной окрошки и интенсивная клубничная терапия. Приготовиться к вишневой.

Особенно на фоне необязательности защитных экранов, и полного отсутствия масочного режима на рынках.

И, тесты не делать.

Бинго, короновирус - побежден. А че мрут? Да от разных болезней... Особенно на фоне необязательности защитных экранов, и полного отсутствия масочного режима на рынках.И, тесты не делать.Бинго, короновирус - побежден. А че мрут? Да от разных болезней... _Mykola_ Повідомлень: 3770 З нами з: 09.02.09 Подякував: 533 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 12:17 moldashavanin написав: _Mykola_ написав: moldashavanin написав: ,,

На кожные сопли будут кричать - коронавирус

будут изображать вторую волну

надо как-то оправдать безумный карантин ,,На кожные сопли будут кричать - коронавирусбудут изображать вторую волнунадо как-то оправдать безумный карантин

При короновирусе как раз соплей нет.

"Учите матчасть" (с) При короновирусе как раз соплей нет."Учите матчасть" (с)

Пофиг . Вчерашняя правда или лож никому не интересная .

Я сейчас пишу и это есть правда

При коронавирусе есть сопли

Хотите поймать меня на лжи ?

так я говорю предположение а не факт

учитесь моей лжи Пофиг . Вчерашняя правда или лож никому не интересная .Я сейчас пишу и это есть правдаПри коронавирусе есть соплиХотите поймать меня на лжи ?так я говорю предположение а не фактучитесь моей лжи

Это из цикла "сколько нужно молдаванов чтобы закрутить одну лампочку?" Это из цикла "сколько нужно молдаванов чтобы закрутить одну лампочку?" _Mykola_ Повідомлень: 3770 З нами з: 09.02.09 Подякував: 533 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 12:18 Что сейчас с тестированием? Если температура + незначительный кашель? "Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк Proofy

Повідомлень: 1632 З нами з: 24.10.08 Подякував: 43 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 12:21 Proofy написав: Что сейчас с тестированием? Если температура + незначительный кашель? Что сейчас с тестированием? Если температура + незначительный кашель?

При таких симптомах, тестов Вы не сможете получить. При таких симптомах, тестов Вы не сможете получить. _Mykola_ Повідомлень: 3770 З нами з: 09.02.09 Подякував: 533 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 12:27 shapo написав: Ты это в США расскажи да и вообще всему цивилизованному миру Ты это в США расскажи да и вообще всему цивилизованному миру



Чурка ты забитая , я в Вирджинии, в Мэриленде или в DC хотел сделать тест, чтобы не сидеть тут на карантине. Только при наличии симптомов, только по направлению врача, только по предварительной записи, только при получении тест-центром электронного и бумажного с подписью врача направления. Никакого другого способа.

В НЙ за деньги можно было сделать тест на вирус или антитела свободно, но результаты только через 5 дней, что меня не устраивало, т.к. я приехал туда только накануне отъезда. Чурка ты забитая, я в Вирджинии, в Мэриленде или в DC хотел сделать тест, чтобы не сидеть тут на карантине. Только при наличии симптомов, только по направлению врача, только по предварительной записи, только при получении тест-центром электронного и бумажного с подписью врача направления. Никакого другого способа.В НЙ за деньги можно было сделать тест на вирус или антитела свободно, но результаты только через 5 дней, что меня не устраивало, т.к. я приехал туда только накануне отъезда. Libo 2

