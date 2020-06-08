adeges написав:мы идем по надежному пути снижения колва тестов как методе контроля за заболеваемостью, вчера - 7.5 тысяч, сегодня - 6.5.
Не мели. Зачем делать тесты всем подряд без симптомов?!
поясняю для my mentally handicapped buddies
при карантине заболеваемость, а значит подозрений, меньше в силу ограничения контактов. в этот период в украине делалось от 10 до 17 тысяч тестов в день.
при отмене или смягчении карантина заболеваемость не может быть ниже (и она не ниже фактически), а значит подозрений не может быть меньше, но тестов делают в 2+ раза меньше
кроме того, при снятии карантина, контакты, особенно потенциально бессимптомные, должны жестко отслеживаться, чтобы избежать superspreading, и к этому стремятся во всех странах, поэтому кол-во тестов везде, кроме Украины, растет, не зависимо от снижения заболеваемости
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
shapo написав:Ты это в США расскажи да и вообще всему цивилизованному миру
Чурка ты забитая , я в Вирджинии, в Мэриленде или в DC хотел сделать тест, чтобы не сидеть тут на карантине. Только при наличии симптомов, только по направлению врача, только по предварительной записи, только при получении тест-центром электронного и бумажного с подписью врача направления. Никакого другого способа. В НЙ за деньги можно было сделать тест на вирус или антитела свободно, но результаты только через 5 дней, что меня не устраивало, т.к. я приехал туда только накануне отъезда.
Разобрались в ситуации со вспышкой коронавируса в Славянске - родном городе министра здравоохранения.
Там заболели работники одного из предприятий.
И очень показательная ситуация с полным провалом по обеспечению регионов тестами.
В Славянске находится лаборатория, где делают тесты ПЦР. Но здесь обслуживают биоматериалы со всего севера Донецкой области. В день лаборатория выдает 80-100 результатов. При том, что лишь на заводе, где началась вспышка, более 50 работников и более 300 контактных лиц. Поэтому вопрос решают, где могут, самоизоляцией.
Это к вопросу о достоверности нашей статистики.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Uppi написав:Господа подскажите пожалуйста . Тут народ любит цифры постить . При каком количестве больных объявляется эпидемия и пандемия ? Согласно местного и международного законодательства ?
Если говорить о ВОЗ, то в 2005 году были разработаны Международные медико-санитарные правила и шкала, включавшая шесть фаз возникновения и развития эпидемий. В настоящее время эта шкала ВОЗом не используется. ВОЗ не озвучивает количество зараженных людей или затронутых стран, при превышении которого распространение заболевания переводят в разряд пандемии. Решение об объявлении пандемии принимается на основании сочетания нескольких факторов: географической распространенности инфекции, тяжести заболевания, его влияния на общество и экономику разных стран и мира в целом.
Uppi написав:Господа подскажите пожалуйста . Тут народ любит цифры постить . При каком количестве больных объявляется эпидемия и пандемия ? Согласно местного и международного законодательства ?
Если говорить о ВОЗ, то в 2005 году были разработаны Международные медико-санитарные правила и шкала, включавшая шесть фаз возникновения и развития эпидемий. В настоящее время эта шкала ВОЗом не используется. ВОЗ не озвучивает количество зараженных людей или затронутых стран, при превышении которого распространение заболевания переводят в разряд пандемии. Решение об объявлении пандемии принимается на основании сочетания нескольких факторов: географической распространенности инфекции, тяжести заболевания, его влияния на общество и экономику разных стран и мира в целом.
Спасибо за объяснения . Как я понимаю нет четких критериев , чисто политическая целесообразность . Захотели объявили , захотели выключили . И еще вопрос как регулируется пандемия ВОЗ с законодательством конкретных стран ? Является ли ВОЗ над государственным органом ?