shapo написав:Ты это в США расскажи да и вообще всему цивилизованному миру
Чурка ты забитая , я в Вирджинии, в Мэриленде или в DC хотел сделать тест, чтобы не сидеть тут на карантине. Только при наличии симптомов, только по направлению врача, только по предварительной записи, только при получении тест-центром электронного и бумажного с подписью врача направления. Никакого другого способа. В НЙ за деньги можно было сделать тест на вирус или антитела свободно, но результаты только через 5 дней, что меня не устраивало, т.к. я приехал туда только накануне отъезда.
Чурка это ты если собираешься без направления врача или рецепта сделать анализ или купить лекарство в цивилизованный стране, а не в Украине где за деньги тебе сделают все. И чего ты там до сих пор сидишь? Такому патриоту давно пора изучать как с коронавирусом борются в лучшей в мире стране на берегах Днепра. Самолёты-то уже до Европы летают, а там по земле доедешь
https://news.liga.net/world/news/uje-dv ... a-v-kletki "Коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в клетки человека не только через мембранный рецептор ACE2, но и с помощью нейропилина - другого мембранного белка, который находится в "обонятельных" клетках мозга. Об этом независимо друг от друга сообщили две группы ученых, их доклады опубликованы на сервере препринтов bioRxiv."