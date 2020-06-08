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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1371137213731374

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:34

  Uppi написав: Является ли ВОЗ над государственным органом ?


Если есть желание, то изучите Устав.
https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/bas ... u.pdf?ua=1
Выводы делайте самостоятельно.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:40

  Libo написав:
  shapo написав:Ты это в США расскажи да и вообще всему цивилизованному миру


Чурка ты забитая :P , я в Вирджинии, в Мэриленде или в DC хотел сделать тест, чтобы не сидеть тут на карантине. Только при наличии симптомов, только по направлению врача, только по предварительной записи, только при получении тест-центром электронного и бумажного с подписью врача направления. Никакого другого способа.
В НЙ за деньги можно было сделать тест на вирус или антитела свободно, но результаты только через 5 дней, что меня не устраивало, т.к. я приехал туда только накануне отъезда. :?

Чурка это ты если собираешься без направления врача или рецепта сделать анализ или купить лекарство в цивилизованный стране, а не в Украине где за деньги тебе сделают все.
И чего ты там до сих пор сидишь? Такому патриоту давно пора изучать как с коронавирусом борются в лучшей в мире стране на берегах Днепра. Самолёты-то уже до Европы летают, а там по земле доедешь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/world/news/uje-dv ... a-v-kletki
"Коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в клетки человека не только через мембранный рецептор ACE2, но и с помощью нейропилина - другого мембранного белка, который находится в "обонятельных" клетках мозга. Об этом независимо друг от друга сообщили две группы ученых, их доклады опубликованы на сервере препринтов bioRxiv."
_Mykola_
 
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