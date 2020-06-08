Если есть желание, то изучите Устав.
Выводы делайте самостоятельно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:34
Если есть желание, то изучите Устав.
Выводы делайте самостоятельно.
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:40
Чурка это ты если собираешься без направления врача или рецепта сделать анализ или купить лекарство в цивилизованный стране, а не в Украине где за деньги тебе сделают все.
И чего ты там до сих пор сидишь? Такому патриоту давно пора изучать как с коронавирусом борются в лучшей в мире стране на берегах Днепра. Самолёты-то уже до Европы летают, а там по земле доедешь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в клетки человека не только через мембранный рецептор ACE2, но и с помощью нейропилина - другого мембранного белка, который находится в "обонятельных" клетках мозга. Об этом независимо друг от друга сообщили две группы ученых, их доклады опубликованы на сервере препринтов bioRxiv."
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:13
Это мне рассказывает мужик истеричка ?
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:39
Чрезвычайная ситуация, карантины и тд объявляются решением Кабмина или на всей территории страны или в отдельных районах.
Вполне какую-то область могут закрыть на карантин условно при одном чумном больном, или в районе объявить чрезвычайное ситуацию при опрокидывании цистерны с хлором.
Какие тут политические критерии, полцистерны должно вылиться? Взрослые дяди-министры голосуют коллегиально, осознавая потери для бюджета.
Конкретно для карантина есть специальная статья Закона о защите населения от инфекционных болезней.
"Стаття 29. Карантин
Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.
Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за поданням головного державного санітарного лікаря України.
Рішення про встановлення карантину, а також про його відміну негайно доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової інформації.
У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них, підстави та порядок обов'язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервації), госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів). Карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності.
До відміни карантину його територію можуть залишити особи, які пред'явили довідку, що дає право на виїзд за межі території карантину.
Організація та контроль за дотриманням встановленого на території карантину правового режиму, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування." (c)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:12
moldashavanin
Ну Ви зовсім не вірите ...
А от Команда Імперського коледжу Лондона ( пише ВВС
За їхніми оцінками, 3,2 мільйона людей загинули б до 4 травня, якби не такі заходи, як закриття бізнесу та припущення людей залишатися вдома.
Це означало, що блокування врятувало близько 3,1 мільйона людей, у тому числі 470 000 у Великобританії, 690 000 у Франції та 630 000 в Італії, повідомляється у журналі Nature .
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:49
Вопрос состоял в том, существуют ли четкие критерии, которые указывают на необходимость объявления пандемии
При каком количестве больных объявляется эпидемия и пандемия ? Согласно местного и международного законодательства ?
Сколько заболевших чумой и в каком количестве стран должно быть, чтобы объявить пандемию ?
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:05
ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету
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