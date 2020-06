Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 26 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 232 Додано: Вів 09 чер, 2020 13:34 Uppi написав: Является ли ВОЗ над государственным органом ? Является ли ВОЗ над государственным органом ?



Если есть желание, то изучите Устав.

https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/bas ... u.pdf?ua=1

Чурка ты забитая , я в Вирджинии, в Мэриленде или в DC хотел сделать тест, чтобы не сидеть тут на карантине. Только при наличии симптомов, только по направлению врача, только по предварительной записи, только при получении тест-центром электронного и бумажного с подписью врача направления. Никакого другого способа.



Чурка ты забитая , я в Вирджинии, в Мэриленде или в DC хотел сделать тест, чтобы не сидеть тут на карантине. Только при наличии симптомов, только по направлению врача, только по предварительной записи, только при получении тест-центром электронного и бумажного с подписью врача направления. Никакого другого способа.

В НЙ за деньги можно было сделать тест на вирус или антитела свободно, но результаты только через 5 дней, что меня не устраивало, т.к. я приехал туда только накануне отъезда. Чурка ты забитая, я в Вирджинии, в Мэриленде или в DC хотел сделать тест, чтобы не сидеть тут на карантине. Только при наличии симптомов, только по направлению врача, только по предварительной записи, только при получении тест-центром электронного и бумажного с подписью врача направления. Никакого другого способа.В НЙ за деньги можно было сделать тест на вирус или антитела свободно, но результаты только через 5 дней, что меня не устраивало, т.к. я приехал туда только накануне отъезда.

Чурка это ты если собираешься без направления врача или рецепта сделать анализ или купить лекарство в цивилизованный стране, а не в Украине где за деньги тебе сделают все.

И чего ты там до сих пор сидишь? Такому патриоту давно пора изучать как с коронавирусом борются в лучшей в мире стране на берегах Днепра. Самолёты-то уже до Европы летают, а там по земле доедешь

"Коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в клетки человека не только через мембранный рецептор ACE2, но и с помощью нейропилина - другого мембранного белка, который находится в "обонятельных" клетках мозга. Об этом независимо друг от друга сообщили две группы ученых, их доклады опубликованы на сервере препринтов bioRxiv." "Коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в клетки человека не только через мембранный рецептор ACE2, но и с помощью нейропилина - другого мембранного белка, который находится в "обонятельных" клетках мозга. Об этом независимо друг от друга сообщили две группы ученых, их доклады опубликованы на сервере препринтов bioRxiv." _Mykola_ Повідомлень: 3773 З нами з: 09.02.09 Подякував: 533 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 15:13 _Mykola_ написав: moldashavanin написав: Пофиг . Вчерашняя правда или лож никому не интересная .

Я сейчас пишу и это есть правда

При коронавирусе есть сопли

Хотите поймать меня на лжи ?

так я говорю предположение а не факт

учитесь моей лжи Пофиг . Вчерашняя правда или лож никому не интересная .Я сейчас пишу и это есть правдаПри коронавирусе есть соплиХотите поймать меня на лжи ?так я говорю предположение а не фактучитесь моей лжи

Это из цикла "сколько нужно молдаванов чтобы закрутить одну лампочку?" Это из цикла "сколько нужно молдаванов чтобы закрутить одну лампочку?"



Это мне рассказывает мужик истеричка ? Это мне рассказывает мужик истеричка ? moldashavanin

Повідомлень: 619 З нами з: 22.07.11 Подякував: 222 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 15:39 Uppi написав: Спасибо за объяснения . Как я понимаю нет четких критериев , чисто политическая целесообразность . Захотели объявили , захотели выключили . Спасибо за объяснения . Как я понимаю нет четких критериев , чисто политическая целесообразность . Захотели объявили , захотели выключили .



Чрезвычайная ситуация, карантины и тд объявляются решением Кабмина или на всей территории страны или в отдельных районах.

Вполне какую-то область могут закрыть на карантин условно при одном чумном больном, или в районе объявить чрезвычайное ситуацию при опрокидывании цистерны с хлором.

Какие тут политические критерии, полцистерны должно вылиться? Взрослые дяди-министры голосуют коллегиально, осознавая потери для бюджета.



Конкретно для карантина есть специальная статья Закона о защите населения от инфекционных болезней.



"Стаття 29. Карантин

Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.



Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за поданням головного державного санітарного лікаря України.



Рішення про встановлення карантину, а також про його відміну негайно доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової інформації.



У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них, підстави та порядок обов'язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервації), госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів). Карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності.



До відміни карантину його територію можуть залишити особи, які пред'явили довідку, що дає право на виїзд за межі території карантину.



"Коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в клетки человека не только через мембранный рецептор ACE2, но и с помощью нейропилина - другого мембранного белка, который находится в "обонятельных" клетках мозга. Об этом независимо друг от друга сообщили две группы ученых, их доклады опубликованы на сервере препринтов bioRxiv."

Ну Ви зовсім не вірите ...

А от Команда Імперського коледжу Лондона ( пише ВВС https://www.bbc.com/news/health-52968523 ) :



За їхніми оцінками, 3,2 мільйона людей загинули б до 4 травня, якби не такі заходи, як закриття бізнесу та припущення людей залишатися вдома.



Це означало, що блокування врятувало близько 3,1 мільйона людей, у тому числі 470 000 у Великобританії, 690 000 у Франції та 630 000 в Італії, повідомляється у журналі Nature . Ну Ви зовсім не вірите ...А от Команда Імперського коледжу Лондона ( пише ВВС) :За їхніми оцінками, 3,2 мільйона людей загинули б до 4 травня, якби не такі заходи, як закриття бізнесу та припущення людей залишатися вдома.Це означало, що блокування врятувало близько 3,1 мільйона людей, у тому числі 470 000 у Великобританії, 690 000 у Франції та 630 000 в Італії, повідомляється у журналі Nature . Puente Повідомлень: 3252 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 16:49 freeze написав: Uppi написав: Спасибо за объяснения . Как я понимаю нет четких критериев , чисто политическая целесообразность . Захотели объявили , захотели выключили . Спасибо за объяснения . Как я понимаю нет четких критериев , чисто политическая целесообразность . Захотели объявили , захотели выключили .



Чрезвычайная ситуация, карантины и тд объявляются решением Кабмина или на всей территории страны или в отдельных районах.

Вполне какую-то область могут закрыть на карантин условно при одном чумном больном, или в районе объявить чрезвычайное ситуацию при опрокидывании цистерны с хлором.

Какие тут политические критерии, полцистерны должно вылиться? Взрослые дяди-министры голосуют коллегиально, осознавая потери для бюджета.

Конкретно для карантина есть специальная статья Закона о защите населения от инфекционных болезней.

Чрезвычайная ситуация, карантины и тд объявляются решением Кабмина или на всей территории страны или в отдельных районах.Вполне какую-то область могут закрыть на карантин условно при одном чумном больном, или в районе объявить чрезвычайное ситуацию при опрокидывании цистерны с хлором.Какие тут политические критерии, полцистерны должно вылиться? Взрослые дяди-министры голосуют коллегиально, осознавая потери для бюджета.Конкретно для карантина есть специальная статья Закона о защите населения от инфекционных болезней.



Вопрос состоял в том, существуют ли четкие критерии, которые указывают на необходимость объявления пандемии



При каком количестве больных объявляется эпидемия и пандемия ? Согласно местного и международного законодательства ?



Сколько заболевших чумой и в каком количестве стран должно быть, чтобы объявить пандемию ? Вопрос состоял в том, существуют ли четкие критерии, которые указывают на необходимость объявления пандемииПри каком количестве больных объявляется эпидемия и пандемия ? Согласно местного и международного законодательства ?Сколько заболевших чумой и в каком количестве стран должно быть, чтобы объявить пандемию ? tumos Повідомлень: 1127 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 17:05 ЛАД написав: Пишу в последний раз.

Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная.

И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар.

О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете?

Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ.

Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией".

Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём.

Пишу в последний раз.Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная.И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар.О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете?Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ.Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией".Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём. ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии yama Повідомлень: 2341 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4325 раз. Подякували: 463 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 17:28 freeze написав: Uppi написав: Спасибо за объяснения . Как я понимаю нет четких критериев , чисто политическая целесообразность . Захотели объявили , захотели выключили . Спасибо за объяснения . Как я понимаю нет четких критериев , чисто политическая целесообразность . Захотели объявили , захотели выключили .



Чрезвычайная ситуация, карантины и тд объявляются решением Кабмина или на всей территории страны или в отдельных районах.

Вполне какую-то область могут закрыть на карантин условно при одном чумном больном, или в районе объявить чрезвычайное ситуацию при опрокидывании цистерны с хлором.

Какие тут политические критерии, полцистерны должно вылиться? Взрослые дяди-министры голосуют коллегиально, осознавая потери для бюджета.



Конкретно для карантина есть специальная статья Закона о защите населения от инфекционных болезней.



"Стаття 29. Карантин

Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.



Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за поданням головного державного санітарного лікаря України.



Рішення про встановлення карантину, а також про його відміну негайно доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової інформації.



У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них, підстави та порядок обов'язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервації), госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів). Карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності.



До відміни карантину його територію можуть залишити особи, які пред'явили довідку, що дає право на виїзд за межі території карантину.



Організація та контроль за дотриманням встановленого на території карантину правового режиму, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування." (c) Чрезвычайная ситуация, карантины и тд объявляются решением Кабмина или на всей территории страны или в отдельных районах.Вполне какую-то область могут закрыть на карантин условно при одном чумном больном, или в районе объявить чрезвычайное ситуацию при опрокидывании цистерны с хлором.Какие тут политические критерии, полцистерны должно вылиться? Взрослые дяди-министры голосуют коллегиально, осознавая потери для бюджета.Конкретно для карантина есть специальная статья Закона о защите населения от инфекционных болезней."Стаття 29. КарантинКарантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за поданням головного державного санітарного лікаря України.Рішення про встановлення карантину, а також про його відміну негайно доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової інформації.У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них, підстави та порядок обов'язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервації), госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів). Карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності.До відміни карантину його територію можуть залишити особи, які пред'явили довідку, що дає право на виїзд за межі території карантину.Організація та контроль за дотриманням встановленого на території карантину правового режиму, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування." (c)

Вопрос не о КАРАНТИНЕ . Вопрос об эпидемии на основании которой вводится карантин . Количество больных для объявлении эпидемии ?

Для примера население 40 миллионов , сколько должно заболеть для того что бы объявили эпидемию ? Вопрос не о КАРАНТИНЕ . Вопрос об эпидемии на основании которой вводится карантин . Количество больных для объявлении эпидемии ?Для примера население 40 миллионов , сколько должно заболеть для того что бы объявили эпидемию ? Uppi Повідомлень: 49 З нами з: 22.04.20 Подякував: 5 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 17:36 yama написав: ЛАД написав: Пишу в последний раз.

Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная.

И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар.

О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете?

Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ.

Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией".

Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём.

Пишу в последний раз.Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная.И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар.О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете?Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ.Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией".Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём. ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии

Про Швецию тут уже писали что смертность там намного выше чем в окружающих странах и поэтому с ней не открывает границы Дания и Норвегия. С Белоруссией непонятно. Или бацька скрывает хорошо, или система Семашко там ещё работает эффективно.

