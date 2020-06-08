Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1372137313741375 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 26 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 232 Додано: Вів 09 чер, 2020 17:38 yama написав: ЛАД написав: Пишу в последний раз.

Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная.

И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар.

О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете?

Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ.

Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией".

Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём.

Пишу в последний раз.Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная.И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар.О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете?Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ.Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией".Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём. ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии

Зато теперь в Украине в 50 раз больше аппаратов ИВЛ, чем необходимо. На случай, если население Украины вдруг резко вырастет в 50 раз. Зато теперь в Украине в 50 раз больше аппаратов ИВЛ, чем необходимо. На случай, если население Украины вдруг резко вырастет в 50 раз. safonovstanislav Повідомлень: 2783 З нами з: 10.05.14 Подякував: 195 раз. Подякували: 423 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 17:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире Uppi написав: Вопрос не о КАРАНТИНЕ . Вопрос об эпидемии на основании которой вводится карантин . Количество больных для объявлении эпидемии ?

Для примера население 40 миллионов , сколько должно заболеть для того что бы объявили эпидемию ?



Оценка опасности ситуации сейчас в служебной компетенции Главного санитарного врача Украины, который докладывает о создавшейся ситуации с инфекцией (любой) и предлагает пути предотвращения распространения.

Затем Кабмин на своем заседание оценивает предложения Главсанврача, коллегиально голосует За или Против. Это находится в полной служебной компетенции Кабинета министров согласно Закону о предотвращении инфекционных болезней.

Установление каких то пороговых цифр также компетенция Кабмина, поэтому если Кабмин проголосовал, считайте это за необходимую цифру для обьявления в конкретном случае. Оценка опасности ситуации сейчас в служебной компетенции Главного санитарного врача Украины, который докладывает о создавшейся ситуации с инфекцией (любой) и предлагает пути предотвращения распространения.Затем Кабмин на своем заседание оценивает предложения Главсанврача, коллегиально голосует За или Против. Это находится в полной служебной компетенции Кабинета министров согласно Закону о предотвращении инфекционных болезней.Установление каких то пороговых цифр также компетенция Кабмина, поэтому если Кабмин проголосовал, считайте это за необходимую цифру для обьявления в конкретном случае. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17197 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4234 раз. Подякували: 6815 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 17:52 shapo написав: И чего ты там до сих пор сидишь? Такому патриоту давно пора изучать как с коронавирусом борются в лучшей в мире стране на берегах Днепра. Самолёты-то уже до Европы летают, а там по земле доедешь И чего ты там до сих пор сидишь? Такому патриоту давно пора изучать как с коронавирусом борются в лучшей в мире стране на берегах Днепра. Самолёты-то уже до Европы летают, а там по земле доедешь



Уже давно в Киеве. На Подоле. С вами. На самоизоляции. Отдыхаю. С королевой вечера. Наслаждаюсь вкусом эпохи.





Уже давно в Киеве. На Подоле. С вами. На самоизоляции. Отдыхаю. С королевой вечера. Наслаждаюсь вкусом эпохи. Libo 2

Повідомлень: 8192 З нами з: 14.11.11 Подякував: 346 раз. Подякували: 3987 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 17:56 yama написав: .......

ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету .......ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии

Вы об этом знали уже в марте?



Костя, сколько у нас сегодня аппаратов ИВЛ? Не подскажете?

Если можно, в сравнении с количеством на душу населения, например, в Германии. Вы об этом знали уже в марте?Костя, сколько у нас сегодня аппаратов ИВЛ? Не подскажете?Если можно, в сравнении с количеством на душу населения, например, в Германии. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16672 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4486 раз. Подякували: 4161 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 18:15 Turkish Airlines снижают стоимость

Билетов для медиков Всего света на 40% ура ! Опять турки со своей щедростью впереди планеты всей пан akurt был бы рад ! choca

Повідомлень: 34 З нами з: 09.12.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 18:19 choca написав: Turkish Airlines снижают стоимость

Билетов для медиков Всего света на 40% ура ! Опять турки со своей щедростью впереди планеты всей пан akurt был бы рад ! Turkish Airlines снижают стоимостьБилетов для медиков Всего света на 40% ура ! Опять турки со своей щедростью впереди планеты всей пан akurt был бы рад !



Ты медсестра? Ты медсестра? Libo 2

Повідомлень: 8192 З нами з: 14.11.11 Подякував: 346 раз. Подякували: 3987 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1372137313741375 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6985 1571311

ЛОБ Вів 09 чер, 2020 17:16