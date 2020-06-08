ЛАД написав:Пишу в последний раз. Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная. И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар. О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете? Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ. Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией". Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём.
ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету
Зато теперь в Украине в 50 раз больше аппаратов ИВЛ, чем необходимо. На случай, если население Украины вдруг резко вырастет в 50 раз.
Uppi написав:Вопрос не о КАРАНТИНЕ . Вопрос об эпидемии на основании которой вводится карантин . Количество больных для объявлении эпидемии ? Для примера население 40 миллионов , сколько должно заболеть для того что бы объявили эпидемию ?
Оценка опасности ситуации сейчас в служебной компетенции Главного санитарного врача Украины, который докладывает о создавшейся ситуации с инфекцией (любой) и предлагает пути предотвращения распространения. Затем Кабмин на своем заседание оценивает предложения Главсанврача, коллегиально голосует За или Против. Это находится в полной служебной компетенции Кабинета министров согласно Закону о предотвращении инфекционных болезней. Установление каких то пороговых цифр также компетенция Кабмина, поэтому если Кабмин проголосовал, считайте это за необходимую цифру для обьявления в конкретном случае.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:И чего ты там до сих пор сидишь? Такому патриоту давно пора изучать как с коронавирусом борются в лучшей в мире стране на берегах Днепра. Самолёты-то уже до Европы летают, а там по земле доедешь
Уже давно в Киеве. На Подоле. С вами. На самоизоляции. Отдыхаю. С королевой вечера. Наслаждаюсь вкусом эпохи.