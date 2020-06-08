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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1372137313741375

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:38

  yama написав:
  ЛАД написав:Пишу в последний раз.
Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная.
И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар.
О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете?
Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ.
Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией".
Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём. :mrgreen:
ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету

Зато теперь в Украине в 50 раз больше аппаратов ИВЛ, чем необходимо. На случай, если население Украины вдруг резко вырастет в 50 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:Вопрос не о КАРАНТИНЕ . Вопрос об эпидемии на основании которой вводится карантин . Количество больных для объявлении эпидемии ?
Для примера население 40 миллионов , сколько должно заболеть для того что бы объявили эпидемию ?


Оценка опасности ситуации сейчас в служебной компетенции Главного санитарного врача Украины, который докладывает о создавшейся ситуации с инфекцией (любой) и предлагает пути предотвращения распространения.
Затем Кабмин на своем заседание оценивает предложения Главсанврача, коллегиально голосует За или Против. Это находится в полной служебной компетенции Кабинета министров согласно Закону о предотвращении инфекционных болезней.
Установление каких то пороговых цифр также компетенция Кабмина, поэтому если Кабмин проголосовал, считайте это за необходимую цифру для обьявления в конкретном случае.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:52

  shapo написав:И чего ты там до сих пор сидишь? Такому патриоту давно пора изучать как с коронавирусом борются в лучшей в мире стране на берегах Днепра. Самолёты-то уже до Европы летают, а там по земле доедешь


Уже давно в Киеве. На Подоле. С вами. На самоизоляции. Отдыхаю. С королевой вечера. Наслаждаюсь вкусом эпохи.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:56

  yama написав:.......
ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету

Вы об этом знали уже в марте? :)

Костя, сколько у нас сегодня аппаратов ИВЛ? Не подскажете?
Если можно, в сравнении с количеством на душу населения, например, в Германии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:15

Turkish Airlines снижают стоимость
Билетов для медиков Всего света на 40% ура ! Опять турки со своей щедростью впереди планеты всей пан akurt был бы рад !
choca
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:19

  choca написав:Turkish Airlines снижают стоимость
Билетов для медиков Всего света на 40% ура ! Опять турки со своей щедростью впереди планеты всей пан akurt был бы рад !


Ты медсестра? :roll:
Libo
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