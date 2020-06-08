ЛАД написав:

Пишу в последний раз.Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная.И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар.О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете?Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ.Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией".Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём.