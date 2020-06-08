freeze написав:
Там на коробке написано Ваксигрипп или вакцина от гриппа, что можно купить не то ?
Куда можно вколоть ? В каждой аптечке военнослужащего есть шприц с обезболивающим, по крайней мере так раньше было, и никто не вкалывал не туда )))
Ну ладно я, но любая медсестра точно вколет туда.
Там написано как хранить. В холодильнике при температуре 5-8 градусов, как сметану.
Человек-антипрививочник всегда найдет тысячу страхов и причин почему он боится.
У вакцин одна редкая проблема - что они не подействуют, и вы выпьете стакан воды зря, всё остальной это самовнушаемый ужас
хотел купить в аптеке вакцину (не грипп) - сказали неси рецепт и сумку холодильник...