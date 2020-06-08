RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1373137413751376

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:03

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Т.к. купят что-то не то,


Там на коробке написано Ваксигрипп или вакцина от гриппа, что можно купить не то ?

  safonovstanislav написав:вколят не туда,


Куда можно вколоть ? В каждой аптечке военнослужащего есть шприц с обезболивающим, по крайней мере так раньше было, и никто не вкалывал не туда )))
Ну ладно я, но любая медсестра точно вколет туда.

  safonovstanislav написав:как её хранить


Там написано как хранить. В холодильнике при температуре 5-8 градусов, как сметану.

Человек-антипрививочник всегда найдет тысячу страхов и причин почему он боится.

У вакцин одна редкая проблема - что они не подействуют, и вы выпьете стакан воды зря, всё остальной это самовнушаемый ужас :lol:

хотел купить в аптеке вакцину (не грипп) - сказали неси рецепт и сумку холодильник...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6376
З нами з: 20.11.08
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1373137413751376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, greenozon і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6985 1571369
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 17:16
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.