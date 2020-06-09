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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1373137413751376>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:Вопрос не о КАРАНТИНЕ . Вопрос об эпидемии на основании которой вводится карантин . Количество больных для объявлении эпидемии ?
Для примера население 40 миллионов , сколько должно заболеть для того что бы объявили эпидемию ?


Оценка опасности ситуации сейчас в служебной компетенции Главного санитарного врача Украины, который докладывает о создавшейся ситуации с инфекцией (любой) и предлагает пути предотвращения распространения.
Затем Кабмин на своем заседание оценивает предложения Главсанврача, коллегиально голосует За или Против. Это находится в полной служебной компетенции Кабинета министров согласно Закону о предотвращении инфекционных болезней.
Установление каких то пороговых цифр также компетенция Кабмина, поэтому если Кабмин проголосовал, считайте это за необходимую цифру для обьявления в конкретном случае.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:56

  yama написав:.......
ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету

Вы об этом знали уже в марте? :)

Костя, сколько у нас сегодня аппаратов ИВЛ? Не подскажете?
Если можно, в сравнении с количеством на душу населения, например, в Германии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:15

Turkish Airlines снижают стоимость
Билетов для медиков Всего света на 40% ура ! Опять турки со своей щедростью впереди планеты всей пан akurt был бы рад !
choca
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:19

  choca написав:Turkish Airlines снижают стоимость
Билетов для медиков Всего света на 40% ура ! Опять турки со своей щедростью впереди планеты всей пан akurt был бы рад !


Ты медсестра? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

tumos написав:
Вопрос состоял в том, существуют ли четкие критерии, которые указывают на необходимость объявления пандемии

При каком количестве больных объявляется эпидемия и пандемия ? Согласно местного и международного законодательства ?

Сколько заболевших чумой и в каком количестве стран должно быть, чтобы объявить пандемию ?


А в чем для вас важность термина эпидемия или пандемия ? Сейчас официальная эпидемия ВИЧ, обьявленная ВОЗ кучу лет назад. Вас это разве сильно задевает ?
Сам термин эпидемия ничего не запрещает, просто констатация.

Важен для вас вероятно термин карантин, так он обьявляется не на основании обьявления кем то эпидемии, а решениям кабмина или президента или парламента соответствующей страны.
В нашем законодательстве, я приводил статью выше, карантин может быть введен не только на основании эпидемии, но и дословно "вспышки опасного инфекционного заболевания".
Теперь будем выяснять что такое вспышка ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:00

  yama написав:
  ЛАД написав:Пишу в последний раз.
Представим себе, что мы ничего не делаем - не закупаем ИВЛ, не вводим 15 марта карантин (основные потери). Разве что быстренько закупаем/шьём копеечные тряпичные маски (с достаточно сомнительной эффективностью). И ждём "набора статистической информации". Через какое-то (какое?) время мы получим более-менее точные данные о заразности, летальности, группах риска и т.д. Для этого (для более-менее точных данных), естественно, должно заболеть и умереть достаточно много людей. Иначе данные будут неточные и информация неполная.
И вот всё это время мы ничего не делаем, "собираем информацию". "Вдруг", "совершенно неожиданно" оказывается, что заразность высокая, летальность тоже (всё хотя бы как у той же кори) и к моменту получения "полной" информации у нас миллионы заболевших и тысячи (десятки/сотни тысяч) смертей. Эпидемия полыхает по всей стране и распространяется как лесной пожар.
О том, что правительство и президент вместе с "полной информацией", скорее всего, полетят к чёртовой бабушке, не говорю. Их проблемы меня волнуют меньше всего. Но обстановку в стране представляете? Какие затраты пришлось бы понести в такой ситуации представляете?
Я - нет. Думаю, очень напоминало бы ситуацию времён чумных эпидемий в Зап. Европе. Только хуже - плотность и мобильность населения значительно выше. И + СМИ.
Зато у нас, простите, полные штаны радости от обладания "исчерпывающей информацией".
Кстати, в описанной ситуации мы и её можем не получить - система сбора информации может рухнуть раньше, чем мы её соберём. :mrgreen:
ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету


ЛАД, вы неправильно пояснили.в длинном тексте теряется смысл.Если коротко. то смысл в том, что НЕ ЗНАЯ тяжести последствий, не было никакого права рисковать и их допустить.Ну не случились они - прекрасно. а если бы...
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:01

  Libo написав:
  adeges написав:мы идем по надежному пути снижения колва тестов как методе контроля за заболеваемостью, вчера - 7.5 тысяч, сегодня - 6.5.



Не мели. Зачем делать тесты всем подряд без симптомов?! :roll:
Еще от эболы начнете всех подряд на всякий случай тестировать.
Только симптоматиков и людей с повышенными рисками. :!:
Остальным три чарки на день, обязательно миску витаминной окрошки и интенсивная клубничная терапия. Приготовиться к вишневой. :lol:

Клубника дачная уже закончилась, на Троицу ел с куста - чёрную смородину, вишню и шолковицу...

статистика по бессимптомных:

Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ВОЗ никак не определиться
Сначала заявляют что бессимтомные не распространяют вирус
https://www.cnbc.com/2020/06/08/asympto ... -says.html
Потом тут же и опровергают
https://www.cnbc.com/2020/06/09/who-scr ... known.html
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:03

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Т.к. купят что-то не то,


Там на коробке написано Ваксигрипп или вакцина от гриппа, что можно купить не то ?

  safonovstanislav написав:вколят не туда,


Куда можно вколоть ? В каждой аптечке военнослужащего есть шприц с обезболивающим, по крайней мере так раньше было, и никто не вкалывал не туда )))
Ну ладно я, но любая медсестра точно вколет туда.

  safonovstanislav написав:как её хранить


Там написано как хранить. В холодильнике при температуре 5-8 градусов, как сметану.

Человек-антипрививочник всегда найдет тысячу страхов и причин почему он боится.

У вакцин одна редкая проблема - что они не подействуют, и вы выпьете стакан воды зря, всё остальной это самовнушаемый ужас :lol:

хотел купить в аптеке вакцину (не грипп) - сказали неси рецепт и сумку холодильник...
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:02

  ЛАД написав:
  yama написав:.......
ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету

Вы об этом знали уже в марте? :)

Костя, сколько у нас сегодня аппаратов ИВЛ? Не подскажете?
Если можно, в сравнении с количеством на душу населения, например, в Германии.

Зачем считать на душу населения? Простаивает 98% аппаратов. Многие вообще даже не распаковывали. Т. е. запаслись на 200 лет вперёд
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