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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1373137413751376 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 26 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 232 Додано: Вів 09 чер, 2020 21:05 Кучинелли написав: .......

ЛАД, вы неправильно пояснили.в длинном тексте теряется смысл.Если коротко. то смысл в том, что НЕ ЗНАЯ тяжести последствий, не было никакого права рисковать и их допустить.Ну не случились они - прекрасно. а если бы... .......ЛАД, вы неправильно пояснили.в длинном тексте теряется смысл.Если коротко. то смысл в том, что НЕ ЗНАЯ тяжести последствий, не было никакого права рисковать и их допустить.Ну не случились они - прекрасно. а если бы...

Писал ответ Косте, он меня понял.

Но появился другой непонимающий. Писал ответ Косте, он меня понял.Но появился другой непонимающий. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16674 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4486 раз. Подякували: 4161 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:06 Libo написав: shapo написав: И чего ты там до сих пор сидишь? Такому патриоту давно пора изучать как с коронавирусом борются в лучшей в мире стране на берегах Днепра. Самолёты-то уже до Европы летают, а там по земле доедешь И чего ты там до сих пор сидишь? Такому патриоту давно пора изучать как с коронавирусом борются в лучшей в мире стране на берегах Днепра. Самолёты-то уже до Европы летают, а там по земле доедешь



Уже давно в Киеве. На Подоле. С вами. На самоизоляции. Отдыхаю. С королевой вечера. Наслаждаюсь вкусом эпохи.

Уже давно в Киеве. На Подоле. С вами. На самоизоляции. Отдыхаю. С королевой вечера. Наслаждаюсь вкусом эпохи.



А 2 недели в карантине отсидел или сразу пошел распространять новый штамм коронавируса? А 2 недели в карантине отсидел или сразу пошел распространять новый штамм коронавируса? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3555 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:11 edvardd написав: freeze написав: safonovstanislav написав: Т.к. купят что-то не то, Т.к. купят что-то не то,



Там на коробке написано Ваксигрипп или вакцина от гриппа, что можно купить не то ?



safonovstanislav написав: вколят не туда, вколят не туда,



Куда можно вколоть ? В каждой аптечке военнослужащего есть шприц с обезболивающим, по крайней мере так раньше было, и никто не вкалывал не туда )))

Ну ладно я, но любая медсестра точно вколет туда.



safonovstanislav написав: как её хранить как её хранить



Там написано как хранить. В холодильнике при температуре 5-8 градусов, как сметану.



Человек-антипрививочник всегда найдет тысячу страхов и причин почему он боится.



У вакцин одна редкая проблема - что они не подействуют, и вы выпьете стакан воды зря, всё остальной это самовнушаемый ужас Там на коробке написано Ваксигрипп или вакцина от гриппа, что можно купить не то ?Куда можно вколоть ? В каждой аптечке военнослужащего есть шприц с обезболивающим, по крайней мере так раньше было, и никто не вкалывал не туда )))Ну ладно я, но любая медсестра точно вколет туда.Там написано как хранить. В холодильнике при температуре 5-8 градусов, как сметану.Человек-антипрививочник всегда найдет тысячу страхов и причин почему он боится.У вакцин одна редкая проблема - что они не подействуют, и вы выпьете стакан воды зря, всё остальной это самовнушаемый ужас

хотел купить в аптеке вакцину (не грипп) - сказали неси рецепт и сумку холодильник... хотел купить в аптеке вакцину (не грипп) - сказали неси рецепт и сумку холодильник...

Врачи призывают "не занимайтесь самолечением". Господин freeze же считает, что всё просто, купил ампулу, вколол сам себе и кайфуешь.

Такое работает, пока кто-то из друзей фриза, после его рекомендации вколоть самому себе, не вколит тройную дозу, чтоб лучше сработало, ещё и не туда, и попутно загнав себе в кровь пару кубиков воздуха. А благодарные родственники покойника придут к нему его благодарить. Врачи призывают "не занимайтесь самолечением". Господин freeze же считает, что всё просто, купил ампулу, вколол сам себе и кайфуешь.Такое работает, пока кто-то из друзей фриза, после его рекомендации вколоть самому себе, не вколит тройную дозу, чтоб лучше сработало, ещё и не туда, и попутно загнав себе в кровь пару кубиков воздуха. А благодарные родственники покойника придут к нему его благодарить. safonovstanislav Повідомлень: 2787 З нами з: 10.05.14 Подякував: 196 раз. Подякували: 423 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:11 safonovstanislav написав: ЛАД написав: yama написав: .......

ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету .......ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии

Вы об этом знали уже в марте?



Костя, сколько у нас сегодня аппаратов ИВЛ? Не подскажете?

Если можно, в сравнении с количеством на душу населения, например, в Германии. Вы об этом знали уже в марте?Костя, сколько у нас сегодня аппаратов ИВЛ? Не подскажете?Если можно, в сравнении с количеством на душу населения, например, в Германии.

Зачем считать на душу населения? Простаивает 98% аппаратов. Многие вообще даже не распаковывали. Т. е. запаслись на 200 лет вперёд Зачем считать на душу населения? Простаивает 98% аппаратов. Многие вообще даже не распаковывали. Т. е. запаслись на 200 лет вперёд

У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут.

Но это не значит, что они не нужны.

Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много.

А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны? У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут.Но это не значит, что они не нужны.Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много.А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16674 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4486 раз. Подякували: 4161 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:19 ЛАД написав: У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут.

Но это не значит, что они не нужны.

Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много.

А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны? У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут.Но это не значит, что они не нужны.Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много.А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны?

Зачем сомневаться, когда ежедневно выкладывают статистику использования ИВЛ. Используется только 2%

https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy



ИВЛ нужны, но не в таком количестве. Зачем сомневаться, когда ежедневно выкладывают статистику использования ИВЛ. Используется только 2%ИВЛ нужны, но не в таком количестве. safonovstanislav Повідомлень: 2787 З нами з: 10.05.14 Подякував: 196 раз. Подякували: 423 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:21 safonovstanislav написав: ЛАД написав: У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут.

Но это не значит, что они не нужны.

Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много.

А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны? У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут.Но это не значит, что они не нужны.Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много.А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны?

Зачем сомневаться, когда ежедневно выкладывают статистику использования ИВЛ. Используется только 2%

https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy



ИВЛ нужны, но не в таком количестве. Зачем сомневаться, когда ежедневно выкладывают статистику использования ИВЛ. Используется только 2%ИВЛ нужны, но не в таком количестве.



Вы искренне убеждены что ими умеют пользоваться в районных больницах даже если они там есть? Вы искренне убеждены что ими умеют пользоваться в районных больницах даже если они там есть? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3555 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:30 shapo написав: Вы искренне убеждены что ими умеют пользоваться в районных больницах даже если они там есть? Вы искренне убеждены что ими умеют пользоваться в районных больницах даже если они там есть?

Их даже не распаковывают. Лежат на складах. А лет через 5-10, во время инвентаризации, окажется, что их уже и нет, "мыши съели".

У нас медицина работает иначе. Если пользоваться ИВЛ не умеют, заработают не только медики, но ещё и ритуальная служба. От этого плюсы всем, кроме пациента и его родственников Их даже не распаковывают. Лежат на складах. А лет через 5-10, во время инвентаризации, окажется, что их уже и нет, "мыши съели".У нас медицина работает иначе. Если пользоваться ИВЛ не умеют, заработают не только медики, но ещё и ритуальная служба. От этого плюсы всем, кроме пациента и его родственников safonovstanislav Повідомлень: 2787 З нами з: 10.05.14 Подякував: 196 раз. Подякували: 423 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:32 Є інформація, що наш веселий уряд збирається повернути взад жорсткий карантин у зв'язку з підвищенням захворюваності десь з 1 липня. Чула, що люди можуть жорстко відреагувати в зад уряду.. Хто в темі? fler

Повідомлень: 1373 З нами з: 07.08.09 Подякував: 389 раз. Подякували: 431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1373137413751376 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 09 чер, 2020 17:16