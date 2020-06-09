Кучинелли написав:....... ЛАД, вы неправильно пояснили.в длинном тексте теряется смысл.Если коротко. то смысл в том, что НЕ ЗНАЯ тяжести последствий, не было никакого права рисковать и их допустить.Ну не случились они - прекрасно. а если бы...
Писал ответ Косте, он меня понял. Но появился другой непонимающий.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
shapo написав:И чего ты там до сих пор сидишь? Такому патриоту давно пора изучать как с коронавирусом борются в лучшей в мире стране на берегах Днепра. Самолёты-то уже до Европы летают, а там по земле доедешь
Уже давно в Киеве. На Подоле. С вами. На самоизоляции. Отдыхаю. С королевой вечера. Наслаждаюсь вкусом эпохи.
А 2 недели в карантине отсидел или сразу пошел распространять новый штамм коронавируса?
Там на коробке написано Ваксигрипп или вакцина от гриппа, что можно купить не то ?
safonovstanislav написав:вколят не туда,
Куда можно вколоть ? В каждой аптечке военнослужащего есть шприц с обезболивающим, по крайней мере так раньше было, и никто не вкалывал не туда ))) Ну ладно я, но любая медсестра точно вколет туда.
safonovstanislav написав:как её хранить
Там написано как хранить. В холодильнике при температуре 5-8 градусов, как сметану.
Человек-антипрививочник всегда найдет тысячу страхов и причин почему он боится.
У вакцин одна редкая проблема - что они не подействуют, и вы выпьете стакан воды зря, всё остальной это самовнушаемый ужас
хотел купить в аптеке вакцину (не грипп) - сказали неси рецепт и сумку холодильник...
Врачи призывают "не занимайтесь самолечением". Господин freeze же считает, что всё просто, купил ампулу, вколол сам себе и кайфуешь. Такое работает, пока кто-то из друзей фриза, после его рекомендации вколоть самому себе, не вколит тройную дозу, чтоб лучше сработало, ещё и не туда, и попутно загнав себе в кровь пару кубиков воздуха. А благодарные родственники покойника придут к нему его благодарить.
yama написав:....... ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету
Вы об этом знали уже в марте?
Костя, сколько у нас сегодня аппаратов ИВЛ? Не подскажете? Если можно, в сравнении с количеством на душу населения, например, в Германии.
Зачем считать на душу населения? Простаивает 98% аппаратов. Многие вообще даже не распаковывали. Т. е. запаслись на 200 лет вперёд
У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут. Но это не значит, что они не нужны. Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много. А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут. Но это не значит, что они не нужны. Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много. А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны?
ЛАД написав:У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут. Но это не значит, что они не нужны. Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много. А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны?
shapo написав:Вы искренне убеждены что ими умеют пользоваться в районных больницах даже если они там есть?
Их даже не распаковывают. Лежат на складах. А лет через 5-10, во время инвентаризации, окажется, что их уже и нет, "мыши съели". У нас медицина работает иначе. Если пользоваться ИВЛ не умеют, заработают не только медики, но ещё и ритуальная служба. От этого плюсы всем, кроме пациента и его родственников